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Правила отпуска рецептурных лекарств с 1 апреля не менялись, - Ляшко

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Украина, Суббота 01 апреля 2023 13:22
Правила отпуска рецептурных лекарств с 1 апреля не менялись, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине с 1 апреля 2023 года не меняли правила отпуска рецептурных препаратов в аптеках. К бумажному рецепту добавился электронный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

"Мы не изменили правила отпуска препаратов. Мы говорим о том, что мы ввели дополнительный сервис, который сегодня появился, электронный рецепт. Все остальные правила отпуска, контроль, который был в довоенный период, он и остается сегодня такой, как и был до 24 февраля 2022 года", - сказал он.

По его словам, никакие новые препараты не добавили в рецептурную группу. "Не изменилась ситуация по усилению контроля отпуска", - заявил Ляшко.

При этом министр утверждает, что ажиотаж и огромные очереди в аптеки в конце марта наблюдались только в Киеве, а в других регионах ничего подобного не было.

"Сегодня мы поговорили с дистрибьюторами. Запас лекарственных препаратов есть. Сегодня уже идут поставки", - сказал Ляшко, отметив, что дефицита лекарств не будет.

Напомним, в Украине с 1 апреля лекарства в аптеке можно получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

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