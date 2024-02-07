RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине ликвидировали пять схем для "уклонистов". Среди задержанных депутат райсовета

Архивное фото: В Украине ликвидировали пять схем для "уклонистов" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители ликвидировали еще пять схем по уклонению мужчин от мобилизации и незаконного выезда за границу. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Схема в Прикарпатье

Военные контрразведчики СБУ задержали "на горячем" депутата Калушского районного совета, который продавал фиктивные медсправки о временной непригодности к службе по состоянию здоровья.

Фигурант лично получал деньги за готовый пакет поддельных документов. 

К незаконной деятельности он привлек своего знакомого, который подыскивал уклонистов, вел с ними "переговоры" и получал от них "задаток".

Кропивницкий

Правоохранители задержали чиновника Службы судебной охраны, который предлагал военнообязанным свой способ уклонения от призыва.

За различные суммы взяток он обещал призывникам трудоустройство в составе судебного ведомства для получения "брони" от мобилизации в ряды ВСУ.

Львовская и Хмельницкая области

Во Львовской области ликвидирован еще один канал побега "уклонистов" в Евросоюз. К организации преступления причастен глава местного благотворительного фонда, который оформлял "уклонистов" как водителей гуманитарных перевозок.

В Хмельницкой области задержан местный житель, который за деньги переправлял призывников в соседнюю страну вне пунктов пропуска.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Сначала делец подвозил "уклонистов" к границе на собственном авто, а затем показывал им обходные "маршруты" лесными тропами.

Схема в Черкассах

СБУ заявила, что был задержан представитель местного общественного объединения по охране общественного порядка, который торговал фиктивными медсправками о "плохом" здоровье.

Полученную подделку уклонисты подавали в военно-врачебную комиссию для дальнейшего "списания" с воинского учета.

Что им грозит

Стоимость таких "услуг" дельцы оценивали до 10 тысяч долларов, в зависимости от срочности и способа нелегального выезда.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Выезд мужчин призывного возраста из Украины

Напомним, поскольку после полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины в стране ввели военное положение, мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Так, например, недавно Служба безопасности Украины разоблачила новые схемы для "уклонистов" в ряде городов Украины. Организаторы сделок торговали статусом лица с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

Недавно Верховной раде предложили принять изменения в Уголовный кодекс Украины с ужесточением наказания для военнообязанных, которые нелегально покидают государство с целью уклониться от мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЧеркассыКропивницкийЛьвовская областьИвано-Франковская областьГБРХмельницкая область