В Украине с апреля стартует "сезон тишины": что это такое и что будет под строгим запретом

"Сезон тишины": Критический период для восстановления природы, когда дикие животные массово размножаются и выращивают потомство.

Критический период для восстановления природы, когда дикие животные массово размножаются и выращивают потомство. Запреты: закон запрещает любую деятельность с повышенным шумом: стрельбу, взрывы, фейерверки, санитарные рубки леса и использование моторных судов.

Рыболовство: Действуют ограничения на рыбалку. Разрешено ловля только с берега на одну удочку или спиннинг.

Военное положение: Во многих регионах действует запрет на посещение лесов из-за минной опасности. Использование дронов не рекомендуется из-за стресса для животных.

Правила поведения: WWF-Украина призывает соблюдать тишину, не сходить с маркированных маршрутов, держать собак на поводке и ни в коем случае не трогать найденных детенышей животных.

Сохранение видов: Нарушение тишины может привести к гибели потомства, в частности редких видов, таких как рыси, зубры или краснокнижная стерлядь.

Что происходит в природе в "сезон тишины"

Цветут первоцветы - подснежники, крокусы, горицвет и другие ранневесенние виды.

- подснежники, крокусы, горицвет и другие ранневесенние виды. Весной у многих видов животных появляется потомство - в частности у зайцев, лисиц, барсуков и дикой свиньи, а в конце весны рождаются телята зубра, оленя, лося и косули.

Весной у многих видов животных появляется потомство - в частности у зайцев, лисиц, барсуков и дикой свиньи, а в конце весны рождаются телята зубра, оленя, лося и косули. У рыси продолжается брачный период - время ухаживаний и поиска партнеров для продолжения рода. Поскольку эти животные ведут одиночный образ жизни, спаривание происходит не каждый год. Беременность у самок длится в среднем 65-90 дней, после чего обычно рождается от двух до четырех котят. В первые недели жизни они остаются слепыми и полностью зависят от матери. Самка воспитывает потомство самостоятельно, а молодые рысята покидают логово примерно в возрасте 10-12 месяцев.

В горах медведи выходят из зимнего сна, а у новорожденных медвежат постепенно развиваются слух и зрение. Самка выкармливает малышей молоком в течение 4-5 месяцев, а вместе с матерью они остаются до трех лет. В то же время первый год жизни является самым сложным для молодняка - смертность в этот период может достигать около 50%. Обычно медведица рожает одного-двух медвежат.

Весной молодые бобры оставляют семьи родителей и отправляются в поисках новых территорий - как по воде, так и по суше.

У многих птиц начинаются ухаживания и брачные игры, а уже в конце весны появляется потомство.

Земноводные и пресмыкающиеся после зимовки активизируются и направляются к местам размножения. Во время этих сезонных миграций они часто пересекают автомобильные дороги и становятся особенно уязвимыми. Змеи также могут выползать на асфальт, чтобы согреться на солнце. Именно поэтому водителям и пешеходам в этот период стоит быть особенно внимательными и учитывать безопасность дикой природы во время передвижения.

Это также период нереста многих видов рыб, в частности стерляди пресноводной - одного из шести краснокнижных представителей семейства осетровых в Украине. Это единственный пресноводный вид осетровых, способный формировать локальные популяции в бассейнах Днестра, Днепра и Дуная.

Фото: лось (Sonder_Unsplash.com)

Любое вмешательство в этот период может нарушить естественные процессы, привести к гибели потомства или уменьшению численности популяций.

Что запрещено законом?

В соответствии со статьей 39 Закона Украины "О животном мире", в период "сезона тишины" запрещена деятельность, которая создает повышенный шум и беспокоит животных.

В частности, речь идет о:

стрельбе и проведении взрывных работ;

фейерверках;

санитарных рубках леса;

использовании моторных маломерных судов;

проведении автосоревнований и других мероприятий с повышенным уровнем шума.

Также действуют ограничения по рыболовству, в частности запрет ловли на нерестилищах и проведение гидротехнических работ в водоемах. Вылов рыбы в этот период можно осуществлять только одной удочкой и спиннингом с берега.

Что дополнительно важно помнить в условиях военного положения?

Кроме заботы о дикой природе, важно помнить и о собственной безопасности в условиях военного положения.

Во многих регионах Украины действует полный или частичный запрет на посещение лесов из-за риска заминирования и повышенной пожарной опасности. Перед планированием прогулок стоит обязательно проверять актуальные распоряжения областных военных администраций.

Также не рекомендуется использовать дроны для съемки. Кроме ограничений, связанных с военным положением, шум беспилотников вызывает значительный стресс для птиц и крупных млекопитающих.

Фото: рысь (David Lawson WWF-UK)

Как вести себя на природе во время "сезона тишины": рекомендации WWF-Украина

Специалисты WWF-Украина призывают соблюдать простые правила во время отдыха на природе: