В Украине с апреля стартует "сезон тишины": что это такое и что будет под строгим запретом

Главное:
"Сезон тишины": Критический период для восстановления природы, когда дикие животные массово размножаются и выращивают потомство.
Запреты: закон запрещает любую деятельность с повышенным шумом: стрельбу, взрывы, фейерверки, санитарные рубки леса и использование моторных судов.
Рыболовство: Действуют ограничения на рыбалку. Разрешено ловля только с берега на одну удочку или спиннинг.
Военное положение: Во многих регионах действует запрет на посещение лесов из-за минной опасности. Использование дронов не рекомендуется из-за стресса для животных.
Правила поведения: WWF-Украина призывает соблюдать тишину, не сходить с маркированных маршрутов, держать собак на поводке и ни в коем случае не трогать найденных детенышей животных.
Сохранение видов: Нарушение тишины может привести к гибели потомства, в частности редких видов, таких как рыси, зубры или краснокнижная стерлядь.
Что происходит в природе в "сезон тишины"
Цветут первоцветы - подснежники, крокусы, горицвет и другие ранневесенние виды.
- Весной у многих видов животных появляется потомство - в частности у зайцев, лисиц, барсуков и дикой свиньи, а в конце весны рождаются телята зубра, оленя, лося и косули.
- У рыси продолжается брачный период - время ухаживаний и поиска партнеров для продолжения рода. Поскольку эти животные ведут одиночный образ жизни, спаривание происходит не каждый год. Беременность у самок длится в среднем 65-90 дней, после чего обычно рождается от двух до четырех котят. В первые недели жизни они остаются слепыми и полностью зависят от матери. Самка воспитывает потомство самостоятельно, а молодые рысята покидают логово примерно в возрасте 10-12 месяцев.
- В горах медведи выходят из зимнего сна, а у новорожденных медвежат постепенно развиваются слух и зрение. Самка выкармливает малышей молоком в течение 4-5 месяцев, а вместе с матерью они остаются до трех лет. В то же время первый год жизни является самым сложным для молодняка - смертность в этот период может достигать около 50%. Обычно медведица рожает одного-двух медвежат.
- Весной молодые бобры оставляют семьи родителей и отправляются в поисках новых территорий - как по воде, так и по суше.
- У многих птиц начинаются ухаживания и брачные игры, а уже в конце весны появляется потомство.
- Земноводные и пресмыкающиеся после зимовки активизируются и направляются к местам размножения. Во время этих сезонных миграций они часто пересекают автомобильные дороги и становятся особенно уязвимыми. Змеи также могут выползать на асфальт, чтобы согреться на солнце. Именно поэтому водителям и пешеходам в этот период стоит быть особенно внимательными и учитывать безопасность дикой природы во время передвижения.
- Это также период нереста многих видов рыб, в частности стерляди пресноводной - одного из шести краснокнижных представителей семейства осетровых в Украине. Это единственный пресноводный вид осетровых, способный формировать локальные популяции в бассейнах Днестра, Днепра и Дуная.
Фото: лось (Sonder_Unsplash.com)
Любое вмешательство в этот период может нарушить естественные процессы, привести к гибели потомства или уменьшению численности популяций.
Что запрещено законом?
В соответствии со статьей 39 Закона Украины "О животном мире", в период "сезона тишины" запрещена деятельность, которая создает повышенный шум и беспокоит животных.
В частности, речь идет о:
- стрельбе и проведении взрывных работ;
- фейерверках;
- санитарных рубках леса;
- использовании моторных маломерных судов;
- проведении автосоревнований и других мероприятий с повышенным уровнем шума.
Также действуют ограничения по рыболовству, в частности запрет ловли на нерестилищах и проведение гидротехнических работ в водоемах. Вылов рыбы в этот период можно осуществлять только одной удочкой и спиннингом с берега.
Что дополнительно важно помнить в условиях военного положения?
Кроме заботы о дикой природе, важно помнить и о собственной безопасности в условиях военного положения.
Во многих регионах Украины действует полный или частичный запрет на посещение лесов из-за риска заминирования и повышенной пожарной опасности. Перед планированием прогулок стоит обязательно проверять актуальные распоряжения областных военных администраций.
Также не рекомендуется использовать дроны для съемки. Кроме ограничений, связанных с военным положением, шум беспилотников вызывает значительный стресс для птиц и крупных млекопитающих.
Фото: рысь (David Lawson WWF-UK)
Как вести себя на природе во время "сезона тишины": рекомендации WWF-Украина
Специалисты WWF-Украина призывают соблюдать простые правила во время отдыха на природе:
Соблюдайте тишину: не создавайте лишнего шума, чтобы не беспокоить животных в период их размножения.
Берегите лес от огня: разводите костер только в специально отведенных местах.
Откажитесь от джипинга: поездки на квадроциклах и внедорожниках создают опасный шум и разрушают почву.
Выбирайте маркированные маршруты: не сходите с экотроп и избегайте захламленных участков, где могут быть гнезда.
Не трогайте животных: не вмешивайтесь, если нашли детеныша - родители обычно рядом. В случае встречи с малышом хищника немедленно отойдите.
Оставляйте цветы в природе: не срывайте первоцветы и виды, занесенные в Красную книгу.
Фотографируйте и делитесь: используйте приложения (Seek) и платформы (iNaturalist) для определения видов.
Убирайте за собой: убирайте мусор и пакетируйте остатки, которые попадаются на пути.
Собаки - на поводке: домашние любимцы могут напугать диких животных или уничтожить гнезда.