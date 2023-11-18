В Украине кардинально меняют правила получения водительских прав: главные нововведения

Когда автошколу можно не посещать

Кабинет министров утвердил новый порядок получения водительских прав. Он существенно отличается от правил, действовавших в Украине на протяжении многих лет. Изменения являются частью реформы, которая внедряется МВД с лета 2023 года.

Нововведение предполагает, что у будущих водителей будет выбор – изучать теорию самостоятельно или в автошколе.

Если раньше посещение теоретического курса в автошколе было обязательным, теперь эту норму убрали. Документы об прохождении теории в автошколе не нужны.

Человек может изучать ПДД дома. Затем нужно прийти в любой центр МВД и сдать экзамен предварительно записавшись на него онлайн.

По желанию, можно обращаться к репетитору или учиться в автошколе, как и ранее.

Фото: t.me/Klymenko_MVS

Как отметил министр внутренних дел Игорь Клименко, эти нововведения касаются также проекта "Автошколы для лиц с инвалидностью". В рамках программы могут учиться, в частности, раненые военные. Самостоятельное изучение теории сделает процесс их подготовки более удобным.

По словам министра, порядок Кабмина вступит в силу с момента его официального обнародования (на 17 ноября, порядок не был опубликован). Эти же изменения предусмотрены в принятом ВР законопроекте №7354 и должны вступить в силу в ноябре 2023 года.

Как проходит экзамен по теории

Реформа сервисных центров МВД предполагает создание прозрачных условий для сдачи экзаменов.

В кабинетах больше нет "слепых зон" – установлено по 4 камеры, которые обеспечивают перекрестную съемку и дополнительно фиксируют звук в помещении.

Игорь Клименко подчеркнул, что сдать теоретический экзамен можно в любом центре МВД страны. Позже такая функция станет доступной и в ЦНАПах.

Записаться на экзамен можно онлайн через сайт Главного сервисного центра МВД.

В случае неудачного результата повторно можно попытаться сдать экзамен через 10 дней. Количество попыток не ограничивается.

Тип и количество задач не изменяются. За 20 минут нужно ответить на 20 вопросов компьютерного теста.

Практика вождения

Приступать к практическому обучению разрешается только после успешной сдачи экзамена по теории в сервисном центре МВД. Такая возможность сохраняется в течение 12 месяцев после получения свидетельства о теоретической подготовке.

На этом этапе обучения обязательно нужно посещать практические занятия в автошколе, пройти программу подготовки (обычно – 40 часов вождения с инструктором). Далее нужно сдать внутренний экзамен и получить документ об окончании автошколы.

После завершения практического курса в автошколе необходимо записаться на экзамен по практике в сервисном центре МВД. Запись осуществляется через терминалы в помещениях центров. Также тестируют возможность записаться на экзамен онлайн.

С 1 августа 2023 количество попыток для сдачи практического экзамена является неограниченным (ранее допускалось лишь 3 попытки) в течение 2-х лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки в автошколе. Интервал между попытками – 10 дней.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Экзаменационный лист практического экзамена был обновлен. В этом документе четко определены типичные ошибки и критерии оценки способностей кандидата на право получения водительского удостоверения.

В салоне авто для практических экзаменов установили по 2 регистратора и камеру с углом обзора салона на 360°, чтобы исключить неправомерные действия экзаменатора.

Алгоритм получения водительского удостоверения по новым правилам

С учетом новшеств порядок получения водительских прав будет выглядеть следующим образом:

Подготовка к теоретическому экзамену самостоятельно или в автошколе; Запись на экзамен онлайн; Сдача экзамена по теории в сервисном центре МВД; Обучение практике вождения в автошколе; Внутренний экзамен в автошколе; Получение свидетельства автошколы о завершении практического курса; Запись в сервисный центр МВД на практический экзамен; Сдача практического экзамена; Получение водительского удостоверения.

Инструкторам грозят штрафы

Реформа порядка получения водительских прав направлена, в частности, на борьбу коррупцией. Будущие водители в течение 30 дней могут обжаловать действия инструкторов автошколы и сотрудников сервисных центров в случае:

Нарушения порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств (ст. 127-3 Кодекса об административных правонарушениях). Наказывается штрафом от 500 до 800 необлагаемых налогом минимумов, то есть 8500 – 13 600 грн;

Нарушения порядка государственной аккредитации автошкол и приема экзаменов (ст. 127-3 Кодекса об административных правонарушениях). Наказывается штрафом от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов, то есть 8500 – 17 000 грн; а для работников МВД – от 1000 до 3000 минимумов, то есть 17 000 – 51 000 грн.

Заменить удостоверение стало проще

После успешной сдачи теоретического и практического экзаменов водитель получает удостоверение, которое нужно обновить через два года.

Раньше для этого нужно было идти в сервисный центр, а теперь можно заменить права через "Дию", заказав доставку документа "Укрпоштой".

Фото: в "Дии" можно заказать доставку водительских прав при обмене (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для получения нового удостоверения нужно подать заявление в приложении, а затем выбрать один из вариантов:

забрать удостоверение в сервисном центре МВД;

прийти в ближайшее отделение "Укрпошты";

заказать курьера.

Рассмотрение заявки занимает до 3 дней, а доставка почтой – до 7 дней. Услуга обойдется в 294 грн.

Услугой замены удостоверения могут воспользоваться водители, получившие первые права 2 года назад, а также потерявшие или повредившие документ.