В Украине индекс финансового стресса упал до довоенного уровня, а в РФ - бьет рекорды

В начале 2026 года регулятор фиксировал колебания индекса. Они были спровоцированы не только ослаблением гривны, но и сезонным понижением нормативов ликвидности банков.

Несмотря на это, весной ситуация значительно улучшилась. Одна из главных причин - субиндекс корпоративных ценных бумаг. Он стабилизировался благодаря погашению украинскими корпорациями еврооблигаций с высокой доходностью.

Важную роль также сыграл индекс цен акций украинских компаний на Варшавской бирже.

"Субиндекс государственных ценных бумаг достиг самых низких уровней с начала полномасштабного вторжения благодаря снижению доходности ОВГЗ и сужению спредов по суверенным еврооблигациям", - указано в отчете НБУ.

Нацбанк объясняет: индекс финансового стресса - это отражение именно актуального положения дел в финансовом секторе. Он не учитывает будущих рисков и вызовов. Отдельный нюанс заключается в том, что этот показатель остается волатильным (переменчивым).

Что касается ситуации в России, то там указанный индекс установил новый рекорд. Так, он достиг отметки 2,47 пункта и обновил максимум с октября 2022 года.

"Показатель вплотную приблизился к предельному значению 2,5 пункта, превышение которого исторически соответствует периодам кризиса в финансовой системе", - пишет The Moscow Times.