RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

В Украине индекс финансового стресса упал до довоенного уровня, а в РФ - бьет рекорды

11:54 30.06.2026 Вт
2 мин
Это положительная тенденция, однако есть нюанс
aimg Юлия Капитонова
Фото: НБУ сообщил, что индекс финансового стресса в Украине упал до довоенного уровня (flickr.com)

В прошлом месяце индекс финансового стресса в Украине вернулся к уровню января 2022 года. В России же ситуация стремительно ухудшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет НБУ и The Moscow Times.

В начале 2026 года регулятор фиксировал колебания индекса. Они были спровоцированы не только ослаблением гривны, но и сезонным понижением нормативов ликвидности банков.

Несмотря на это, весной ситуация значительно улучшилась. Одна из главных причин - субиндекс корпоративных ценных бумаг. Он стабилизировался благодаря погашению украинскими корпорациями еврооблигаций с высокой доходностью.

Важную роль также сыграл индекс цен акций украинских компаний на Варшавской бирже.

"Субиндекс государственных ценных бумаг достиг самых низких уровней с начала полномасштабного вторжения благодаря снижению доходности ОВГЗ и сужению спредов по суверенным еврооблигациям", - указано в отчете НБУ.

Нацбанк объясняет: индекс финансового стресса - это отражение именно актуального положения дел в финансовом секторе. Он не учитывает будущих рисков и вызовов. Отдельный нюанс заключается в том, что этот показатель остается волатильным (переменчивым).

Что касается ситуации в России, то там указанный индекс установил новый рекорд. Так, он достиг отметки 2,47 пункта и обновил максимум с октября 2022 года.

"Показатель вплотную приблизился к предельному значению 2,5 пункта, превышение которого исторически соответствует периодам кризиса в финансовой системе", - пишет The Moscow Times.

К слову, РБК-Украина ранее писало, что Нацбанк зафиксировал самый продолжительный за 15 лет период быстрого роста кредитования.

Кроме того, недавно регулятор пересмотрел учетную ставку и объяснил свое новое решение.

Также НБУ выступил с официальным заявлением по поводу убыточности Укрпочты и производства в отношении Игоря Смелянского.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк УкраиныРоссийская ФедерацияЭкономика УкраиныФинансы