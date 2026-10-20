В Украине хотят установить День Библии: почему выбрали 31 октября

Почему выбрали 31 октября

Авторы проекта предлагают отмечать День Библии 31 октября, поскольку в этот день 1903 года издали полный перевод Библии на современный украинский литературный язык. Над ним работали Пантелеймон Кулиш, Иван Нечуй-Левицкий и Иван Пулюй.

Инициаторы считают, что введение памятной даты поможет популяризировать украинский язык, историю книгоиздания и культурное наследие. Также они ожидают, что День Библии привлечет внимание молодежи к истории религии и литературы.

Будет ли выходной

Авторы отмечают, что День Библии не будет предусматривать дополнительного выходного. Поэтому предприятия и учреждения могут работать в обычном режиме.

В случае принятия постановления тематические мероприятия к этой дате смогут проводить в учебных заведениях, музеях и библиотеках.

Пока речь идет о проекте постановления, а не об уже введенном празднике.