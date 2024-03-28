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В Украине хотят определить понятие "кибервойна" на законодательном уровне

Фото: Екатерина Черногоренко, замминистра обороны Украины (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Иван Носальский

Министерство обороны Украины инициировало работу над определением понятия "кибервойна" на законодательном уровне.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны.

"Минобороны инициировало научно-исследовательскую работу по определению понятия кибервойны, которую проводит Академия СБУ. Убеждена, что эти наработки позволят нам вместе с другими государственными органами выйти с законодательными предложениями уже в конце 2024 года", - заявила Черногоренко. 

В Минобороны подчеркнули, что действия россиян в киберпространстве системны и направлены не только на Украину, но и на ее союзников. Поэтому после определения понятия “кибервойна” планируется международное признание кибератак как акта войны в правовом поле. 

По информации ведомства, с начала войны специалисты СБУ нейтрализовали почти 10 тысяч кибератак. 

Кибератаки России

Напомним, российские хакеры неоднократно проводили кибератаки против Украины и стран Запада.

В частности, в конце декабря прошлого года они распространяли электронные письма со ссылками на "документы", посещение которых приводило к заражению компьютера вредоносными программами.

Также в январе этого года враг совершил DDoS-атаку на информационные ресурсы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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