В Украине хотят производить европейские механизированные машины для разминирования

Министерство обороны Украины ведет переговоры с хорватской DOK-ING и словацкой Way Industries по локализации производства машин механизированного разминирования в Украине.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности Олег Шуварский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center .

Отмечается, что речь идет о машинах MV-10, Bozena-4, Bozena-5, которые уже наиболее эффективно зарекомендовали себя во время работ по очистке деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов.

Украина будет производить свои машины для разминирования

Шуварский уточнил, что параллельно с этим Минобороны вместе с Минэкономики проводят сертификацию отечественных образцов машин механизированного разминирования, которые будут изготавливаться на украинских предприятиях.

"В настоящее время это все еще находится в процессе. Сейчас есть много [украинских] производителей, которые пробуют изготовить машины механизированного разминирования, но они не соответствуют требованиям безопасности, что приводит к нарушению правил безопасности и жертвам среди гражданского населения", - отметил Шуварский.

Заместитель начальника Главного управления противоминной деятельности пояснил, что сейчас первоочередная потребность операторов противоминной деятельности оценивается в 64 машины, при том, что на данный момент эксплуатируется только более 20 механизированных комплексов.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.

Подразделения по разминированию Государственной специальной службы транспорта в период с 11 по 16 сентября обнаружили и обезвредили на территории Украины 1718 взрывоопасных предметов.