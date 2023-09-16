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В Генштабе озвучили результаты разминирования деоккупированных территорий за последнюю неделю

Суббота 16 сентября 2023 17:25
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В Генштабе озвучили результаты разминирования деоккупированных территорий за последнюю неделю Фото: разминирование (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Подразделения по разминированию Государственной специальной службы транспорта в период с 11 по 16 сентября обнаружили и обезвредили на территории Украины 1718 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В ведомстве отметили, что за последнюю неделю удалось разминировать территорию площадью 896,59 га.

Всего с начала широкомасштабной агрессии российской федерации подразделениями Госспецтрансслужбы обнаружено, изъято и обезврежено 56 375 взрывоопасных предметов. А разминирована и проверена территория площадью 19746,03 гектара.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Поэтому Украина начинает новуюгосударственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день 174 тысячи квадратных километров территории Украины потенциально опасны из-за мин и боеприпасов.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.

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