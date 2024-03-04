В Украине хотят возобновить большую приватизацию: какие объекты выставят на продажу

"В этом году ожидаем, что будет возобновлена большая приватизация. Призываем инвесторов, в частности, западных партнеров посмотреть на объекты. Интерес очень велик. И мы сегодня если не видим быстрого вхождения, то мы понимаем, что мы действительно делаем большую работу по коммуникации, по общению с нашими партнерами с точки зрения вхождения инвесторов в Украину", - рассказал он.

Также Шмыгаль назвал объекты, которые выставят на продажу.

"Объединенная горно-химическая компания". Это титан. Часть крупной приватизации в этом году. Работаем с Фондом госимущества, чтобы она была начата и завершена. "Одесский припортовый завод", Центрэнерго, угольные шахты. То есть, это и еще ряд объектов, которые будут попадать в объекты большой приватизации", - добавил он.

Малая приватизация

Глава правительства также отметил, что малая приватизация проходит своим чередом и "дает достаточно значительный результат" для бюджета и соответственно для малого среднего бизнеса.

"Это также важные моменты инвестиций в эти объекты. Среди проектов для иностранных инвесторов важные перспективные - это добыча критического сырья 22 вида из 30 видов критического сырья сегодня есть в наличии в Украине. Производство аккумуляторов для электрокаров, полный цикл производства этих электрокаров, химическая промышленность, обработка древесины, включая производство бумаго-целлюлозы, поточное стекло и машиностроение. Это те направления, которые сегодня важны интересные инвесторам, интересны для нас, как для страны, чтобы поднимать экономику", - констатировал он.

Как писало РБК-Украина, 5 сентября 2020 года в Украине запретили аукционы по продаже объектов большой приватизации на время карантина, установленного Кабинетом министров. Тогда в силу вступил соответствующий закон.

Так, 30 марта 2021 года Верховная рада отменила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. 1 мая закон вступил в силу. Но уже в июне 2021 года профильный комитет рекомендовал Верховной раде временно не проводить аукционы с понижением стартовой цены по продаже объектов большой приватизации.