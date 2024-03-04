Количество министерств в Украине сократят на треть, - Шмыгаль

Количество министерств в Украине может сократиться на треть. В Кабмине работают над созданием Центра правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на пресс-конференции.

"Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество государственных служащих", - сказал он.

По его словам, количество министров должно быть 15-16. "Соответственно количество министерств 15-16, не больше. Это оптимальное количество", - добавил он.

Шмыгаль сообщил, что правительство уже начало работать в этом направлении, и в этом году сокращено 20 тысяч государственных вакансий.

"Мы работаем над созданием Центра правительства. Министерства должны иметь небольшое количество высококвалифицированных специалистов, которые будут формировать государственную политику, а Центр правительства должен оказывать соответствующие юридические шаги, поддержку, качественно и быстро готовить нужные министерствам документы", - рассказал премьер.

Отвечая на вопрос о судьбе Министерства по делам ветеранов, Шмыгаль сказал: "На период войны и после завершения войны Минветеранов должно существовать. Это должно быть отдельное министерство или мощная часть соцполитики государства - это дискуссия".

Чиновники в Украине

Напомним, на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работает 169 тыс. человек. В 2023 году фактическая численность работников сократилась на 6,8 тыс. человек.

Всего в органах государственной власти по состоянию на начало 2024 года функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) Секретариат КМУ и 17 министерств, 21 служба (в конце 2023 создана Государственная служба Украины по делам детей), 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти.

В декабре 2023 года Кабинет министров одобрил реформу оплаты труда государственных служащих, которая позволит сэкономить 8 млрд. гривен в год.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% – премии.