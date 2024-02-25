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Показатель будет весной. Зеленский высказался о сокращении министерств

Киев, Воскресенье 25 февраля 2024 18:30
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Показатель будет весной. Зеленский высказался о сокращении министерств Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Власти Украины весной смогут понять, стоит ли проводить сокращение министерств в связи с дефицитом средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Он рассказал, что сокращение министерств в Украине зависит от дефицита денег. Если такой дефицит продолжится, то власти будут делать все, чтобы вся инфраструктура государства уменьшилась.

Зеленский подчеркнул, что такой формат сокращения уже есть и государство к нему подготовилось.

"Уменьшение количества министерств, министров. Я думаю, что показателем будет понимание того, что у нас будет весной. Месяц-два и будем понимать", - отметил президент.

Что предшествовало

Напомним, еще в декабре прошлого года первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что Украине придется отложить выплату пенсий и зарплат госслужащим в случае, если ЕС и США не окажут обещанную финпомощь в начале 2024 года.

Министр отмечала, что в 2024 году Украине понадобится 37 млрд долларов внешней поддержки.

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