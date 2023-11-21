В Украине хотят провести публичные консультации по охране культурного наследия

По ее словам, крайне важной задачей на сегодня является актуализация историко-архитектурных опорных планов в украинских исторических городах. Ведь даже в Киеве и Львове они не имеют формы и наполнения, чтобы быть действенным инструментом для защиты культурного наследия.

Также следует разработать ряд постановлений по использованию территорий памятников, зон охраны, буферных зон, памятников и других порядков и постановлений, необходимых для надлежащего управления в сфере охраны культурного наследия.

Кроме того, большой проблемой остается то, что, несмотря на все процессы цифровизации, которые происходят в Украине, до сих пор отсутствует единый электронный реестр памятников, не проведена инвентаризация памятников и документации на них.

"Этот тот минимум, который нужно реализовать, чтобы памятники не уничтожались. Но и этого недостаточно в полной мере. У каждого украинского города, у каждой общины есть своя специфика в этом плане, поэтому для эффективной защиты культурного наследия законодательную базу, которая будет эффективно регулировать это болезненный вопрос, нужно обсуждать с ними - с общинами и общественностью. Поэтому мы и будем проводить такие консультации", - пояснила нардеп.

Она также отметила, что при проведении публичных консультаций в сфере охраны культурного наследия активно будут использоваться опыт и наработка публичных консультаций, которые проводились в этом году для усовершенствования государственной программы "єВідновлення".

Многие нюансы работы программы, на которые указали представители общественности и нуждающиеся в доработке, были учтены. Поэтому законодательная база, необходимая для реализации "єВідновлення", постоянно дополняется и актуализируется. В результате все больше граждан, имеющих право на компенсацию, начинают ее получать.

Также практика проведения публичных консультаций показала, как в удобном и доступном формате можно обсудить вопросы с большим количеством заинтересованных сторон и граждан со всей Украины.

"Мы надеемся, что сможем достичь таких же результатов в защите объектов культурного наследия. Поэтому будем обсуждать мероприятия, наиболее актуальные для охраны наших памятников - создание Единого электронного реестра недвижимых памятников Украины, введение обязательного мониторинга исторических зданий органами местных властей с последующим внесением данных в е-систему и публичную подотчетность органов охраны культурного наследия", - подчеркнула Шуляк.

И добавила, что публичные консультации как форму народной демократии и народовластия можно и нужно применять не только для улучшения ситуации в сферах охраны культурного наследия и усовершенствования тех или иных государственных программ для населения, но и во многих других и совершенно разных проектах. Впрочем, для этого нужно как можно быстрее принять закон о публичных консультациях. Соответствующий законопроект - №4254, уже готовый ко второму чтению и в первом квартале 2024 года есть все шансы, что депутаты Верховной рады его поддержат.

"Публичные консультации - это не больно и не страшно. Более того, у публичных консультаций есть много форм, которые в мире успешно практикуются - кроме проведения их так сказать "вживую", есть электронные, бумажные, опросы и тому подобное. К тому же, можно делать публичные консультации на уровне Верховной Рады относительно зарегистрированных законопроектов”, - подчеркнула Шуляк.

Впрочем, нардеп подчеркнула, что сейчас в Украине, согласно последним исследованиям, наиболее популярными формами прямой демократии есть общественные слушания и собрания граждан. Публичные консультации также считаются эффективными, но не очень популярными. Поэтому это нужно исправлять, подытожила она.