В Украине хотят усилить ответственность за подкуп судей, свидетелей и экспертов

"Ужесточаем уголовную ответственность за подкуп судьи, свидетелей, экспертов и специалистов, а также за влияние на принятие судебного решения", - написал Маслов.

Как сообщается, и тем, кто дает, и тем, кто берет взятку за принятие или непринятие судебного решения, может угрожать до 15 лет лишения свободы.

Коррупция в сфере правосудия в Украине

Коррупция в Украине - одна из основных проблем уже много лет. С началом полномасштабного вторжения России в Украину проблемы с коррупцией ненадолго выпали из публичного поля, но постепенно, они снова сказались. За полтора года войны правоохранители уже успели задержать нескольких чиновников топ-уровня за взятки.

В частности, 15 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой поймали на взятке председателя Верховного суда Всеволода Князева. Судья подозревается в том, что вместе с сообщниками получил 2,7 миллиона долларов от бизнесмена Константина Жеваго за принятие нужного ему решения.

Также 14 июня 2023 года коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор бывшему судье Днепровского районного суда города Киева, разоблаченному на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 150 тысяч долларов. Он получил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Стоит отметить, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине будет проведена проверка судов, а также усилена уголовная ответственность за коррупционные правонарушения в сфере правосудия.