В Украине хотят повысить штрафы для моряков: о чем речь

Отмечается, что законопроект разработали из-за необходимости обеспечения выполнения Украиной обязательств государства флага по его международным договорам в сфере судоходства и постоянной всемирной практике оказания помощи людям во время бедствия.

Таким образом, предлагается повысить штрафы за неоказание помощи капитаном судна людям, которые терпят бедствие на море или на других водных путях, если он имел возможность оказать такую помощь без серьезной опасности для своего судна и находящихся на нем лиц.

Раньше максимальный штраф доходил до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7 тысяч гривен). Теперь за такое правонарушение хотят наказывать штрафом от одной (17 тысяч гривен) до пяти тысяч (85 тысяч гривен) не облагаемых налогом минимумов или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

РБК-Украина также сообщало, что работодателям грозят штрафы до 8,5 тысяч гривен за сотрудника без военного билета.

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