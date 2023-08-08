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Скандального нардепа Торохтия исключат из фракции "Слуга народа"

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Киев, Вторник 08 августа 2023 15:58
Скандального нардепа Торохтия исключат из фракции "Слуга народа" Фото: Давид Арахамия, глава фракции "СН" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Народный депутат Богдан Торохтий, вероятно, будет исключен из фракции "Слуга народа". Он "прославился" своими скандальными действиями во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамию в Telegram.

По словам Арахамии, Торохтий продолжал получать из бюджета компенсацию на аренду жилья, пока его семья покупала элитную недвижимость в Европе.

Нардепу дали шанс реабилитироваться и, как вариант, продать что-либо из своего элитного автопарка и передать деньги на нужды украинских защитников, но он его не использовал.

Поэтому, как отметил глава фракции "СН", Торохтия обязали:

  1. Вернуть полученные деньги в бюджет.
  2. Сложить депутатский мандат.

"Я немедленно инициирую его исключение из фракции", - добавил Арахамия.

Что предшествовало

Напомним, за последний месяц несколько украинских СМИ обнародовали скандальную информацию, которая связана с нардепом Богданом Торохтием.

По данным журналистов, жена парламентария Алина Левченко в 2022 году приобрела квартиру и помещение в курортном городе в Болгарии, а также квартиру и паркоместо в Киеве.

Также, по информации СМИ, с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года нардеп восемь раз выезжал из Украины. Всего за границей после полномасштабного вторжения он находился 90 дней.

Напомним, ранее нардеп от партии "Слуга Народа" Юрий Аристов решил сложить мандат, поскольку журналисты установили, что он недавно выезжал на Мальдивы для отдыха в пятизвездочном отеле.

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Давид Арахамия Верховная рада Слуга народа
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