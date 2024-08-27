В Украине готовятся запретить российские программы и ресурсы: что говорят в Госспецсвязи

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Что предлагает изменить законопроект

Согласно пояснительной записке, целью проекта закона №11492 является повышение уровня киберзащиты Украины - путем внедрения секторальных санкций насчет запрета или запрета использования программных продуктов, разработанных субъектами хозяйствования иностранного государства (к которому применены санкции).

Уточняется, что среди потенциальных угроз для обороноспособности государства - широкое использование в информационно-коммуникационных системах Украины программных продуктов происхождением из подсанкционного иностранного государства (очевидно, что речь идет прежде всего о РФ).

Они опасны тем, что имеют потенциальную возможность для осуществления страной-агрессором несанкционированного доступа к:

государственным информационным ресурсам

информации с ограниченным доступом

персональным данным граждан Украины

Следовательно, враждебные программные продукты могут нарушить стабильную работу информационно-коммуникационных систем Украины.

Для того чтобы избежать подобных опасностей, законопроект предлагает внести ряд изменений в закон Украины "О санкциях".

Речь идет, в частности, о запрете распространения и использования на территории Украины юридическим лицам программных продуктов или их составляющих - если они:

происходят из подсанкционного государства (если субъектом авторского права являются иностранные юридические или физические лица из страны-агрессора)

были созданы разработчиком (физическим лицом), являющимся резидентом такого государства

были созданы юридическим лицом, доля в уставном капитале которого находится в собственности такого иностранного государства

были созданы лицами (или компаниями), находящимися под контролем иностранных компаний или людей, осуществляющих террористическую деятельность

были созданы лицами (или компаниями), находящимися под санкциями

были созданы с использованием исходного или объектного кода программных продуктов или их составляющих, на которые распространяются санкции

Кроме того, в проекте закона говорится о запрете доступа к:

электронным информационным ресурсам в интернете (веб-страницам, веб-сайтам, другим веб-ресурсам)

электронным коммуникационным сетям

электронным коммуникационным системам

информационным системам

информационно-коммуникационным системам

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, поддержка этого законопроекта:

усилит санкции против российских программ

усилит цифровую безопасность и защиту Украины от кибератак

"Война с Россией продолжается и в киберпространстве, поэтому ограничение российских цифровых продуктов - это вопрос нашей нацбезопасности... Украинские компании не смогут пользоваться программами, которые создали в РФ или связанные с ней компании. Также заблокируют сайты и угрожающие нацбезопасности сервисы", - объяснил чиновник в своем Telegram.

Он подтвердил, что документ также предлагает запретить доступ к сайтам, принадлежащим людям или организациям, находящимся под санкциями.

Известно ли, какие программы и ресурсы могут запретить

В пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации РБК-Украина объяснили, что сейчас, к сожалению, не могут назвать названия конкретных программных продуктов, которые могут запретить в связи с принятием этого закона.

"Поскольку в соответствии с частью второй статьи 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины", - уточнили в Госспецсвязи.

В то же время там отметили, что процедура применения санкций определена законом Украины "О санкциях", поэтому именно ее в любом случае необходимо соблюдать при подготовке соответствующих решений.

"Насчет практической реализации данных видов санкций отмечаем, что в настоящее время применение санкций, связанных с запретом использования программного обеспечения и доступа к информационному ресурсу, уже практикуется и применяется", - рассказали в пресс-службе органа исполнительной власти.

Там отметили, что запрещено использование государственными предприятиями, учреждениями и организациями Украины программных продуктов ''1C''.

Кроме того, предусмотрено применение санкции в виде блокирования интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсам/сервисам, размещенным на доменах и субдоменах:

www.mail.ru

www.vk.com

www.ok.ru

www.nashe.ru

других веб-ресурсах/сервисах, которые обеспечивают доступ к веб-ресурсам сервисов "Mail.ru" и "nashe.ru" (или связаны с ними)

социально ориентированных ресурсах "Вконтакте" и "Одноклассники" (товарного знака, его графического воспроизведения) вебресурсах/сервисах, аналогичных (идентичных) по содержанию)

Речь идет также об ограничении провайдерами электронных услуг (службами социальных сетей) доступа с территории Украины к контенту, размещенному на веб-страницах/в каналах подсанкционных субъектов.

"С данной информацией можно ознакомиться в открытом Реестре санкций, который является общедоступным, и непосредственно в решениях СНБО", - подытожили в ведомстве.

Основное о проекте закона

Проект закона №11492 о внесении изменений в закон "О санкциях" насчет запрета использования программных продуктов и доступа к электронным информационным ресурсам, был зарегистрирован в Верховной Раде 19 августа 2024 года.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В пояснительной записке отмечается, что документ был разработан администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации - в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны "Об угрозах кибербезопасности государства и безотлагательных мерах по их нейтрализации".

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке под руководством Александра Завитневича.

Проект закона №11492 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

21 августа документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.

В заключительных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (при условии принятия Верховной Радой и подписания президентом).