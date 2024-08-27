В Украине готовятся запретить российские программы и ресурсы: что говорят в Госспецсвязи

Верховной Раде предлагают усилить цифровую безопасность и защиту Украины от кибератак - путем ограничения использования российских цифровых продуктов и запрета доступа к сайтам, принадлежащим людям или организациям, находящимся под санкциями.
РБК-Украина рассказывает, что именно предлагает изменить законопроект №11492 и что о нем известно.
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Согласно пояснительной записке, целью проекта закона №11492 является повышение уровня киберзащиты Украины - путем внедрения секторальных санкций насчет запрета или запрета использования программных продуктов, разработанных субъектами хозяйствования иностранного государства (к которому применены санкции).
Уточняется, что среди потенциальных угроз для обороноспособности государства - широкое использование в информационно-коммуникационных системах Украины программных продуктов происхождением из подсанкционного иностранного государства (очевидно, что речь идет прежде всего о РФ).
Они опасны тем, что имеют потенциальную возможность для осуществления страной-агрессором несанкционированного доступа к:
Следовательно, враждебные программные продукты могут нарушить стабильную работу информационно-коммуникационных систем Украины.
Для того чтобы избежать подобных опасностей, законопроект предлагает внести ряд изменений в закон Украины "О санкциях".
Речь идет, в частности, о запрете распространения и использования на территории Украины юридическим лицам программных продуктов или их составляющих - если они:
Кроме того, в проекте закона говорится о запрете доступа к:
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, поддержка этого законопроекта:
"Война с Россией продолжается и в киберпространстве, поэтому ограничение российских цифровых продуктов - это вопрос нашей нацбезопасности... Украинские компании не смогут пользоваться программами, которые создали в РФ или связанные с ней компании. Также заблокируют сайты и угрожающие нацбезопасности сервисы", - объяснил чиновник в своем Telegram.
Он подтвердил, что документ также предлагает запретить доступ к сайтам, принадлежащим людям или организациям, находящимся под санкциями.
В пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации РБК-Украина объяснили, что сейчас, к сожалению, не могут назвать названия конкретных программных продуктов, которые могут запретить в связи с принятием этого закона.
"Поскольку в соответствии с частью второй статьи 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины", - уточнили в Госспецсвязи.
В то же время там отметили, что процедура применения санкций определена законом Украины "О санкциях", поэтому именно ее в любом случае необходимо соблюдать при подготовке соответствующих решений.
"Насчет практической реализации данных видов санкций отмечаем, что в настоящее время применение санкций, связанных с запретом использования программного обеспечения и доступа к информационному ресурсу, уже практикуется и применяется", - рассказали в пресс-службе органа исполнительной власти.
Там отметили, что запрещено использование государственными предприятиями, учреждениями и организациями Украины программных продуктов ''1C''.
Кроме того, предусмотрено применение санкции в виде блокирования интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсам/сервисам, размещенным на доменах и субдоменах:
Речь идет также об ограничении провайдерами электронных услуг (службами социальных сетей) доступа с территории Украины к контенту, размещенному на веб-страницах/в каналах подсанкционных субъектов.
"С данной информацией можно ознакомиться в открытом Реестре санкций, который является общедоступным, и непосредственно в решениях СНБО", - подытожили в ведомстве.
Проект закона №11492 о внесении изменений в закон "О санкциях" насчет запрета использования программных продуктов и доступа к электронным информационным ресурсам, был зарегистрирован в Верховной Раде 19 августа 2024 года.
Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В пояснительной записке отмечается, что документ был разработан администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации - в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны "Об угрозах кибербезопасности государства и безотлагательных мерах по их нейтрализации".
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке под руководством Александра Завитневича.
Проект закона №11492 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
21 августа документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.
В заключительных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (при условии принятия Верховной Радой и подписания президентом).
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11492, Telegram-канал "FEDOROV", комментарий Госспецсвязи для РБК-Украина.
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