Около 80% украинцев хотят устранения русского языка из официального общения

По состоянию на февраль 2024 года в Украине осталось 10% тех, кто хотел бы видеть русский язык либо официальным в своей области, либо вообще вторым государственным. В то же время 81% или желают его устранения из официального общения на всей территории, или против его использования в своем регионе.

По данным опроса, в целом 66% считают, что русский язык нужно устранить из официального общения. Только 3% считают, что русский язык должен получить статус второго государственного. И 24% считают, что русский язык может стать официальным в регионах, где большинство этого желают.

Среди 24%, поддерживающих официальный статус в отдельных регионах, 15% при этом против того, чтобы русский язык стал официальным в их регионе. Хотели бы, чтобы стала официальной в их регионе - 7% (еще 1% не определились со своей позицией).

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, украинцы с момента обретения Независимости демонстрировали удивительно толерантное отношение к русскому языку и русскоязычным согражданам. И в 1990-х, и в 2000-х, и в 2010-х годах, и в 2020-х годах украинцы во всех регионах признавали, что объективных серьезных языковых проблем в Украине нет и, в частности, нормально относились к использованию русского языки в разных сферах. Русскоязычные украинцы вместе с украиноязычными украинцами были на первых местах по социальной дистанции во всех регионах (то есть воспринимались теплее и ближе всего).

Даже оккупация Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей практически не изменила это отношение. В 2020 году только 30% отвечали, что русский язык представляет угрозу независимости, а 50% считали русский язык историческим достоянием Украины, которое следует развивать (и в этом же опросе 57% были убеждены, что в будущем украинцы будут преимущественно общаться на украинском языке). .

"С 1990-х годов мы действительно были свидетелями процесса формирования современной украинской гражданской нации, формирования национального сознания, в рамках которого украинский язык становился все более ощутимым государственным символом, однако оставляя русскому языку присутствие и безусловно не отрицая право людей общаться на этом языке. Хотя российская власть оправдывает вторжение тем, что в Украине якобы процветала русофобия, но фактически критическое отношение явилось следствием такого жестокого вторжения, а не было его причиной", - добавил он.

Грушецкий также отметил, что нужно сохранять рассудительность и понимать, что процесс развития украинского языка и распространения на ранее преимущественно русскоязычных территориях - длительный и постепенный. "Абсолютное большинство населения на всех территориях имеют общий фундамент, способствующий постепенному распространению украинского языка", - констатировал социолог.

Опрос КМИС проводился 17-28 февраля 2024 среди 2008 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.