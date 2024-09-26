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В Украине финансирование производства оружия отнесут к защищенным статьям бюджета

Фото: Украина произвела САУ "Богдана" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине планируют расширить список защищенных статей госбюджета. Туда может войти финансирование производства оружия и военной техники.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины в Telegram.

По словам премьера, профильным министерствам было поручено разработать изменения в законодательство, которые исправили бы ситуацию с ограничениями финансирования из госбюджета долгосрочных военных контрактов. 

"В частности, необходимо отнести к защищенным статьям бюджета финансирование производства оружия и военной техники. Это поможет бизнесу активнее развивать направление, а государству - своевременно и ритмично получать новое вооружение", - отметил глава украинского правительства.

Стоит заметить, что защищенные статьи бюджета - это те статьи, объем расходов на которые не может быть изменен при сокращении утвержденных бюджетных назначений. 

В частности, это касается: приобретения медикаментов, обеспечения продуктами питания, оплаты труда работников бюджетных учреждений. 

 

Производство оружия в Украине

Напомним, за несколько лет полномасштабной войны Украина добилась значительного прогресса в сфере производства вооружений.

В частности, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял об успешном испытании первой украинской баллистики.

Также украинские специалисты разработали ракету-дрон "Паляниця", которую уже использовали для атаки на российских оккупантов.

Более детально о новом украинском оружии - в материале РБК-Украина.

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