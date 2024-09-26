В Украине финансирование производства оружия отнесут к защищенным статьям бюджета

В Украине планируют расширить список защищенных статей госбюджета. Туда может войти финансирование производства оружия и военной техники.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабинет министров Украины в Telegram.
По словам премьера, профильным министерствам было поручено разработать изменения в законодательство, которые исправили бы ситуацию с ограничениями финансирования из госбюджета долгосрочных военных контрактов.
"В частности, необходимо отнести к защищенным статьям бюджета финансирование производства оружия и военной техники. Это поможет бизнесу активнее развивать направление, а государству - своевременно и ритмично получать новое вооружение", - отметил глава украинского правительства.
Стоит заметить, что защищенные статьи бюджета - это те статьи, объем расходов на которые не может быть изменен при сокращении утвержденных бюджетных назначений.
В частности, это касается: приобретения медикаментов, обеспечения продуктами питания, оплаты труда работников бюджетных учреждений.
Напомним, за несколько лет полномасштабной войны Украина добилась значительного прогресса в сфере производства вооружений.
В частности, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял об успешном испытании первой украинской баллистики.
Также украинские специалисты разработали ракету-дрон "Паляниця", которую уже использовали для атаки на российских оккупантов.
Более детально о новом украинском оружии - в материале РБК-Украина.
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