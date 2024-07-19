В Украине есть сетевые ограничения из-за постоянных атак РФ на подстанции, - Галущенко

В Украине есть сетевые ограничения из-за постоянных атак Российской Федерации на подстанции.
Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минэнерго.
По словам Галущенко, такие атаки делают невозможным передачу всей существующей генерации.
"К сожалению, у нас есть сетевые ограничения. Но опять-таки, почему это произошло. Это следствие российских атак на подстанции. Это постоянные удары и, к сожалению, удары, иногда достигающие цели", - рассказал он.
Галущенко объяснил, что именно из-за таких ограничений в определенном регионе нельзя передать всю существующую генерацию. Однако уже в ближайшее время ситуация в энергосистеме значительно улучшится.
С середины мая в Украине почти каждый день действуют почасовые графики отключения света. Однако в июле ситуация со светом стала сложнее из-за аномальной жары и ремонта нескольких объектов по генерации электроэнергии.
Однако сегодня, 19 июля, графики отключения электроэнергии были отменены в трех областях Украины. В остальных же областях к вечеру будут действовать три очереди отключений света в областях.
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