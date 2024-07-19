RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине есть сетевые ограничения из-за постоянных атак РФ на подстанции, - Галущенко

Фото: министр энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине есть сетевые ограничения из-за постоянных атак Российской Федерации на подстанции.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минэнерго.

По словам Галущенко, такие атаки делают невозможным передачу всей существующей генерации.

"К сожалению, у нас есть сетевые ограничения. Но опять-таки, почему это произошло. Это следствие российских атак на подстанции. Это постоянные удары и, к сожалению, удары, иногда достигающие цели", - рассказал он.

Галущенко объяснил, что именно из-за таких ограничений в определенном регионе нельзя передать всю существующую генерацию. Однако уже в ближайшее время ситуация в энергосистеме значительно улучшится.

Ситуация со светом в Украине

С середины мая в Украине почти каждый день действуют почасовые графики отключения света. Однако в июле ситуация со светом стала сложнее из-за аномальной жары и ремонта нескольких объектов по генерации электроэнергии.

Однако сегодня, 19 июля, графики отключения электроэнергии были отменены в трех областях Украины. В остальных же областях к вечеру будут действовать три очереди отключений света в областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения светаВойна в УкраинеГерман ГалущенкоМинэнерго