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В Украине вторая за день масштабная воздушная тревога: зафиксированы пуски ракет

Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога 31 декабря была объявлена по всей Украине. Это уже вторая за день масштабная воздушная тревога в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Первоначально воздушную тревогу объявили в Киеве. Через несколько минут сирены завыли во всех регионах Украины.

Воздушные силы ВСУ предупреждают, что по всей Украине угроза ударов ракетами. Зафиксирован взлет нескольких российских МиГ-31К аэродрома Моздок, украинцев призывают не игнорировать сирены.

Взрывы

В Кропивницком и Кривом Роге прогремели взрывы. Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Воздушные силы предупреждали о движении ракеты в направлении Кропивницкого.

Позже и в Кропивницком, и в Кривом Роге раздались повторные взрывы.

Пуски ракет

Киевская городская военная администрация сообщила, что предварительно был зафиксирован пуск ракеты "Кинжал" с самолета МиГ-31К.

Воздушные силы ВСУ заявили, что зафиксированы пуски ракет с воздуха.

Отбои

После 14:15 в Украине начали объявлять отбои воздушной тревоги из-за взлета МиГ-31К.

Карта воздушных тревог на 13:30

Вторая тревога за день

Первая масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине сегодня около 10:40. Был зафиксирован взлет российских МиГ-31К с аэродромов Саваслейка и Моздок.

Тревога длилась больше часа. К счастью, информации о взрывах и обстрелах не было.

 

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