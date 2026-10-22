В Украине разрешили частному бизнесу строить подземные оборонные производства

По словам премьера, первое решение предусматривает привлечение частного бизнеса в строительство подземных производственных помещений для нужд обороны.

Теперь частные компании могут строить такие объекты, а в дальнейшем сдавать их в аренду или продавать предприятиям, непосредственно занимающимся производством вооружения.

Ожидается, что это упростит создание необходимой производственной инфраструктуры и позволит увеличить доступные площади для оборонных предприятий. Особое значение такое решение приобретает на фоне усиления российских ударов.

Второе решение касается ввоза комплектующих для производства вооружения, финансирование которого осуществляется международными партнерами.

Правительство ввело механизм, по которому такие комплектующие можно импортировать с освобождением от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС).

Кроме того, для бизнеса упрощены процедуры досмотра и таможенного оформления товаров через механизм "единого окна".

Как отметил Корецкий, соответствующие изменения позволят сократить продолжительность этих процедур в несколько раз.

В Минобороны объяснили, что такие изменения открывают частному капиталу доступ к упрощенному механизму строительства и получению разрешительных документов.

Следовательно, девелоперы смогут строить защищенные производственные объекты за собственные средства, а после завершения строительства передавать их предприятиям ОПК в собственность, аренду или пользование.



Сроки строительства, условия и порядок передачи будут определяться договорами между инвесторами и оборонными предприятиями. В то же время не менее 25% площади должно быть предоставлено именно оборонному сектору.



Чтобы девелоперы могли использовать механизм, необходимо будет заключить соглашения, в частности, с резидентами Defence City, исполнителями государственных контрактов и предприятиями, определенными Министерством обороны критически важными в сфере ОПК.

Принятые изменения позволят привлекать небюджетные средства для создания защищенной оборонной инфраструктуры, ускорить создание и масштабирование производственных мощностей и упростить релокацию предприятий ОПК.