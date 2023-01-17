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Кабмин упростил процедуру оформления льгот для ветеранов

Иллюстративное фото: Кабмин упростил процедуру оформления льгот для ветеранов (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

Кабмин разрешил украинцам предъявлять электронное удостоверение ветерана для внесения в реестр лиц, имеющих право на льготы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, во время сегодняшнего заседания Кабмин внес изменения в положение о едином государственном автоматизированном реестре лиц, которые имеют право на льготы.

Теперь участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участники войны, семьи погибших ветеранов войны и защитников Украины, пострадавшие участники Революции Достоинства смогут предъявлять органам Пенсионного фонда Украины электронное удостоверение ветерана для внесения в реестр лиц, которые имеют право на льготы. При этом предъявление оригиналов удостоверний не потребуется.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин в 2023 году планирует разработать программу для помощи ветеранам.

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