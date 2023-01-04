Украине приходится сбивать дешевые иранские дроны гораздо более дорогими ракетами, - NYT

Отмечается, что ранее украинские войска для уничтожения иранских дронов использовали зенитные установки и стрелковое оружие. Однако, поскольку россияне начали атаковать в ночное время, украинцы в значительной степени стали полагаться на ракеты.

Издание со ссылкой на официальных лиц сообщает, что в минувшие выходные Украина несколько раз применяла ракеты класса "земля-воздух", известные как NASAMS.

Мольфар" Артем Старосек.

По мнению некоторых экспертов, такой дисбаланс может пойти на пользу России и дорого обойтись Украине и ее союзникам.

Тем не менее, по словам аналитика, расходы на сбивание беспилотников ракетами необходимо рассматривать в том контексте, что сбить дрон стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию. Также стоит не забывать, что такой метод спасает человеческие жизни.