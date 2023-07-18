Украине для достижения авиационного паритета с РФ нужны годы, - Милли

"Какую военную проблему нужно решить с помощью авиации? Это контроль над воздушным пространством. И сделать это можно двумя способами – в воздухе или с земли. Самый эффективный способ это сделать сейчас – с земли, за домомой системы ПВО. И это то, чем они ( Украина, - ред) обеспечены с начала войны и поныне", - заявил Милли.

Он добавил, что самая главная проблема нынешнего контрнаступления - российские минные поля, именно с ними, а не с авиацией, связано большинство потерь сейчас.

"Если мы попытаемся догнать российскую авиацию 1 до 1 (с точки зрения количества самолетов), мы говорим о большом количестве самолетов. Понадобятся годы и годы, чтобы научить пилотов, годы, чтобы получить необходимую финансовую поддержку", - подчеркнул он.

F-16 для Украины

11 июля этого года странами-союзниками была создана "авиационная коалиция", в рамках которой они планируют обучать украинских пилотов управлять F-16, а некоторые страны пообещали и передать эти самолеты.

На днях в США заявили, что президент Джо Байден дал "зеленый свет" на обучение украинских пилотов в Европе, поэтому в воздушных силах озвучили ожидания, что они стартуют до конца лета.

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