RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Украины достаточно боевой силы: Остин высмеял фейки России о "потерях" ВСУ

Фото: Ллойд Остин, министр обороны Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация активно прибегает к распространению фейков вокруг контрнаступления Вооруженных сил Украины, в частности, относительно их "потерь". В то же время у наших воинов еще достаточно много боевой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина во время брифинга.

"Россияне показали нам тех самых пять транспортных средств примерно 1000 раз с 10 разных ракурсов. Но откровенно, у украинцев еще много боевой силы", - заявил Остин комментируя фейки России о якобы больших "потерях" ВСУ.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

По состоянию на утро 13 июня наши воины освободили от врага семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, а именно:

  • Лобковое;
  • Левадное;
  • Новодаровка;
  • Нескучное;
  • Сторожевое;
  • Макаровка;
  • Благодатное.

Стоит добавить, что Россия в последнее время начала активно использовать распространение фейков, среди которых, например, "большие потери ВСУ" и "уничтожение техники Запада". Украина, со своей стороны, регулярно отрицает вбросы россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСоединенные Штаты АмерикиПентагон