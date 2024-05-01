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В Украине действуют ограничения электроэнергии в двух областях: что известно

Фото: в Украине действуют ограничения электроэнергии в Харьковской и Днепропетровской областях (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине на утро среды, 1 мая, действуют ограничения по электроэнергии в двух областях - Харьковской и Днепропетровской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минэнерго, ограничения в этих регионах действуют и сегодня.

"В других регионах за прошедшие сутки потребители не ограничивались", - констатировали в министерстве.

Повышение тарифа на свет в Украине

В 2023 году свет для населения в Украине подорожал до 2,64 грн/кВт-час не в зависимости от потребляемых объемов. При этом недавно пояявилась информация о новой волне повышения тарифа в связи с постоянными российскими атаками на энергетику.

В частности, первый заместитель главы комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко приводил собственные расчеты по новой стоимости электроэнергии. Согласно его цифрам, стоимость электроэнергии нужно поднять, как минимум, до себестоимости - 3,5 грн/кВт-час.

Отметим, что ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник рассказывал, что повышение стоимости электроэнергии в 2023 году для населения позволило добавить системе 3 ГВт.

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