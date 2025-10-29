В Украине действуют 4 инструмента для восстановления бизнес-среды: Шуляк расказала, какие именно

По ее словам, восстановлению и дальнейшему развитию бизнес-среды в Украине и непосредственно ее участникам способствует появление нескольких новых для государства инструментов.

Речь идет о государственно-частном партнерстве, пилотные проекты которого уже реализуются, внедрение Дия.City Invest, создание новых индустриальных парков, законодательство в отношении которых было недавно принято, а также запуск Defence City - специального правового и налогового режима.

"Принятие нового законодательства для появления этих инструментов и их применение дало старт новым возможностям для бизнеса. Мы неоднократно получали предложения от бизнеса по их запуску. Конечно, их использование не означает решения всех проблем бизнеса, обусловленных войной, но это существенно влияет на его восстановление", - рассказала Шуляк.

Инструмент №1. Публично-частное партнерство

Публично-частное партнерство, пояснила она, сосредоточено на проектах по запуску концессионных и пилотных инициатив в дорожном строительстве, развитии критической региональной инфраструктуры (здравоохранение, жилищное строительство, водо- и теплоснабжение, обращение с отходами), а также на поддержке через структурные фонды ЕС.

"Пилотные проекты по публично-частному партнерству в Украине уже стартовали. В частности, речь идет о проекте по модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Трускавце. Бизнес инвестировал в него около 20 млн евро. Такие кейсы будут показательны, поскольку будут показывать бизнесу, что этот инструмент работает, а законотворцам - что именно и как следует доработать для его успешного применения", - отметила Елена Шуляк.

Инструмент №2. Дия.City Invest

Кроме этого, вводится Дия.City Invest - упрощенная система регистрации для небольших фондов (до $50 млн), которые будут инвестировать в стартапы-резиденты Дия.City.

Проект разработан Минцифрой совместно с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) для стимулирования венчурных инвестиций в украинские технологические стартапы и развитие внутренней экосистемы венчурного капитала, не успевшей сформироваться из-за войны.

Инструмент №3. Индустриальные парки

Значительное положительное влияние на возобновление предпринимательства будет иметь распространение нового бизнес-формата - индустриальных парков. Более того, в Украине уже началась реализация подобных кейсов - в частности, индустриальный парк "Долина" на Ивано-Франковщине.

"Это первый официально зарегистрированный индустриальный парк в Украине (2014 год). Сейчас там идет подготовка территории, запуск операционной деятельности запланирован на 2026 год", - сообщила парламентарий.

Она добавила, что уже создаются индустриальные парки с готовыми инженерными коммуникациями и налоговыми льготами. Это, отметила Шуляк, совершенно типичная практика европейских стран.

В частности, в Польше, где производители в индустриальных парках могут быть освобождены от уплаты корпоративного налога или налога на доходы физических лиц, а также отчасти - от налога на имущество.

"Впрочем, в Польше на запуск индустриального парка нужно минимум 5 лет. В Украине - меньше, и этим пока нельзя пренебрегать, поскольку дальнейшее появление новых индустриальных парков будет означать ускоренные процессы экономического развития в каждой территориальной громаде, где они будут запускаться", - акцентировала Елена Шуляк.

Инструмент №4. Defence City

Не менее эффективным, по ее словам, будет использование еще одного специального правового и налогового режима - Defence City, предназначенного для бизнеса, работающего для оборонной промышленности. Закон о нем вступил в силу в начале текущего месяца.

Defence City, пояснила Елена Шуляк, предусматривает предоставление ряда налоговых льгот, ускорение таможенных процедур для импорта компонентов, понятный механизм экспорта и создание механизма перемещения производств в более безопасные регионы Украины.

Новые правила будут действовать до 1 января 2036 или до года вступления Украины в Европейский Союз, в зависимости от того, что наступит раньше.