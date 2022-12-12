RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине действует три типа воздушных тревог: в ВСУ объяснили их значение

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине на сегодня действует три вида воздушных тревог. В Вооруженных силах Украины рассказали, при каких угрозах они объявляются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По словам Игната, тревога в стране или отдельном регионе объявляется при угрозе ударов противника с воздуха, при наличии информации от партнеров и других источников о возможном применении ракет, а также при обстрелах из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Кроме того, он отметил, что россияне вновь начали применять иранские дроны-камикадзе Shahed-136 после паузы в несколько недель.

Также Игнат прокомментировал возможные новые массированные удары по Украине. Он подчеркнул, что планы врага не изменились.

"Я бы хотел осторожнее относиться к информации о массированных ударах. Угроза не исчезла, она есть. Будем готовиться и сбивать ракеты как и в прошлые разы", - добавил спикер Воздушных сил.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, что россияне продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку рассчитывают на начало переговоров.

Как известно, 10 декабря российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украиныракетный ударвоздушная тревога