В Украине дерусифицировали часть флота: какие названия получили корабли

В Украине решили дерусифицировать часть своего флота в рамках процесса, анонсированного еще в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу генерального директора "Украинского Дунайского пароходства" Дмитрия Москаленко.

"Почти все наши транспортные суда получили название еще в советское время. Часть названа в честь российских городов и видных деятелей коммунистического режима", - говорится в сообщении.

Буксир "Хабаровск" станет "Мариуполем";

"Иваново" - "Геническом";

"Оренбург" - "Феодосией";

"Антон Оника" - "Николаевом";

"Яков Батюк" - "Бердянский";

"Владимир Куриленко" - "Киевом".

По словам Москаленко, вместо российских городов и "комсомольцев" теперь будут названия украинских населенных пунктов, связанных с судоходством.

"Сейчас совместно с уважаемыми специалистами Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины прорабатываем новые названия для того, чтобы предотвратить дублирование", - добавил гендиректор.