В Украине дерусифицировали часть флота: какие названия получили корабли
В Украине решили дерусифицировать часть своего флота в рамках процесса, анонсированного еще в августе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу генерального директора "Украинского Дунайского пароходства" Дмитрия Москаленко.
"Почти все наши транспортные суда получили название еще в советское время. Часть названа в честь российских городов и видных деятелей коммунистического режима", - говорится в сообщении.
- Буксир "Хабаровск" станет "Мариуполем";
- "Иваново" - "Геническом";
- "Оренбург" - "Феодосией";
- "Антон Оника" - "Николаевом";
- "Яков Батюк" - "Бердянский";
- "Владимир Куриленко" - "Киевом".
По словам Москаленко, вместо российских городов и "комсомольцев" теперь будут названия украинских населенных пунктов, связанных с судоходством.
"Сейчас совместно с уважаемыми специалистами Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины прорабатываем новые названия для того, чтобы предотвратить дублирование", - добавил гендиректор.
Напомним, что Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало создание нового органа, занимающегося вопросами декоммунизации и дерусификации.
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