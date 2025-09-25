Из Украины депортировали гражданку Турции, связанную с масштабной схемой мошенничества

По данным СБУ, операторы под видом легальных сервисов предлагали инвестиционные платформы или "выгодные товары", получали предоплаты и исчезали с деньгами. Суммы убытков оцениваются в десятки миллионов долларов.

По данным журналистов, недавно сообщили о депортации гражданки Турции Коч Сердем (также известная как Асми или Бахар). По информации силовиков, ее принудительно вернули в Турцию как нежелательное лицо.

В медиа и среди пострадавших ее называют координатором мошеннических схем, однако официального подтверждения этого статуса пока нет.

В то же время в распоряжении журналистов есть данные, что Коч Сердем сотрудничала с известным турецким аферистом Çağrı Öztürk, известным благодаря ряду резонансных схем.

Несмотря на депортацию Сердем, сеть колл-центров продолжает функционировать. В частности, в Киеве продолжают работать офисы, из которых поступают звонки с "выгодными предложениями", которые могут иметь признаки мошеннических действий: