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В Украине в четвертый раз за сутки объявили воздушную тревогу

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Украина, Среда 25 января 2023 20:22
В Украине в четвертый раз за сутки объявили воздушную тревогу Фото: в Украине в четвертый раз за сутки объявили воздушную тревогу (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине в четвертый раз в сутки, 25 января, была объявлена воздушная тревога. Она действует в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушную тревогу объявили в 20:07 среду, 25 января . Пока данные карты свидетельствуют, что тревога продолжается в Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Киевской областях и Киеве.

По состоянию на 20.40 все воздушные тревоги были отменены. В Украине в четвертый раз за сутки объявили воздушную тревогу

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 20:07 (скриншот alerts.in.ua)

Следует отметить, что это четвертая масштабная тревога в Украине за 25 января.

Третья воздушная тревога продолжалась с 16:19 до 16:50. Вторая воздушная тревога была объявлена после 14:00. Причиной первой, вероятно, являлась активность российской авиации в Беларуси.

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