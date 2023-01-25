Фото: в Украине в четвертый раз за сутки объявили воздушную тревогу (GettyImagеs)

В Украине в четвертый раз в сутки, 25 января, была объявлена воздушная тревога. Она действует в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушную тревогу объявили в 20:07 среду, 25 января . Пока данные карты свидетельствуют, что тревога продолжается в Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Киевской областях и Киеве. По состоянию на 20.40 все воздушные тревоги были отменены. Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 20:07 (скриншот alerts.in.ua)