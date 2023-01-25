ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине масштабная воздушная тревога, россияне в Беларуси подняли истребители

Новина українською →
Киев, Среда 25 января 2023 09:16
В Украине масштабная воздушная тревога, россияне в Беларуси подняли истребители Фото: после активизации российской авиации в Беларуси воздушная тревога охватила Украину (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

По всей Украине объявлена воздушная тревога. Это произошло после того, как в Беларуси оккупанты подняли в небо свою авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 09:20. В небе Белоруссии летает уже два МиГ-31К.

Также стало известно о взлете истребителей сопровождения.

Так, по данным мониторинговой группы Беларускі Гаюн" в небо враг поднял самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У - это воздушное судно, помогающее наводить цели для атак.

После чего МиГ-31К также взлетел над территорией Беларуси, этот истребитель является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

По состоянию на 09:14 карта воздушных тревог выглядит так:

В Украине масштабная воздушная тревога, россияне в Беларуси подняли истребители

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в Украине могут чаще раздаваться воздушные тревоги из-за авиационных учений в Беларуси, которые там устроили российские оккупанты.

Добавим, что эти учения в Беларуси стартовали 16 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Росавиация Война России против Украины воздушная тревога
NEWS
Более 900 оккупантов, самолет и десятки техники: Генштаб назвал потери России
Более 900 оккупантов, самолет и десятки техники: Генштаб назвал потери России
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж