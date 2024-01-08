В Украине из-за непогоды фиксируют значительное обледенение сетей: где наихудшая ситуация

Энергетики отмечают, что самая сложная ситуация с таким обледенением фиксируется в Одесской области. Также сотни населенных пунктов без напряжения еще в нескольких регионах.

"Из-за шквального ветра, мороза и дождя со снегом в регионах наблюдается значительное обледенение сетей. По состоянию на 16:00 больше всего страдает Одесщина - обесточено 279 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что над восстановлением электроснабжения в регионе работают 18 бригад, задействовано 18 единиц техники.

Кроме того, без напряжения остаются 250 населенных пунктов в Днепропетровской области - там в работе 70 аварийных бригад, 68 единиц техники.

В Николаевской области отключено 237 н.п., работают 96 бригад и столько же единиц техники.

В Кировоградской области без света 164 н.п., для устранения аварий там выведено 44 бригады, 52 единицы техники.

Энергетическая ситуация 8 января в областях

В Минэнерго рассказали, что энергетики уже возобновили электроснабжение почти для 18 тысяч потребителей в Киевской, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой и Запорожской областях, которые были обесточены из-за непогоды.

В то же время в Запорожской области из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными еще 48 населенных пунктов.

Ухудшение погоды в Украине

Напомним, что 8 января погода резко ухудшилась по всей территории Украины. Из-за мощного мороза, шквального ветра и осадков обесточены сотни населенных пунктов. Также в ряде регионов есть сбои в работе общественного транспорта, а гололедица и сильный ветер спровоцировали падение деревьев, пробки и аварии.

Подробнее о ситуации в разных городах Украины вследствие ухудшения погоды - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Также мы писали подробно о ситуации в Одессе и области, где метель набирает обороты.