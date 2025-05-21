В Украине за время войны задержали почти 50 тысяч человек за пересечение границы, - ГПСУ

По словам Демченко, около 45 тысяч человек были задержаны на "зеленом" участке границы, контрольных постах и блокпостах в приграничных районах.

Еще около 4 тысяч человек пытались пересечь границу в пунктах пропуска с поддельными документами или другими незаконными методами.

Эти показатели охватывают период действия военного положения. При этом спикер подчеркнул, что данные о тех, кто все же прорвался через границу, могут предоставить только сопредельные страны, где таких нарушителей задерживают.

"В данном случае не идет речь о тех лицах, которым удалось незаконно пересечь границу, потому что такие данные могут озвучиваться исключительно сопредельными странами, которые задерживают этих граждан, незаконно пересекших границу", - сказал он.

ГПСУ активно сотрудничает с пограничными службами соседних государств и стран Европы для противодействия незаконному пересечению границы.

За время военного положения количество попыток нарушить границу значительно возросло, подчеркнул Демченко.