В Украине не будет производиться смена налогов "задним числом", - Марченко

В ближайшее время могут быть подкорректированы несколько положений, принятых в законе о повышении налогов в Украине.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на пресс-конференции.

"Мы не собираемся делать ретроактивные введения налогов. Те положения, которые сейчас в законе о налогообложении (планировалось вводить - ред.) с 1 октября, я надеюсь в ближайшее время будут подкорректированы", - рассказал Марченко.

По его словам, после того, как закон будет подписан президентом, будет другой подкорректирующий это закон.

"То есть все необходимые изменения будут вступать в силу с 1 декабря 2024 года", - сказал министр.

Повышение налогов в Украине

Законопроект о повышении налогов был представлен еще в июле. В Кабмине объяснили это необходимостью привлечь 500 миллиардов гривен для финансирования оборонных нужд, часть которых планировалось получить благодаря росту налоговых поступлений.