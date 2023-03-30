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Украине будет необходимо продлить реструктуризацию госдолга, - Гетманцев

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Украина, Четверг 30 марта 2023 12:36
Украине будет необходимо продлить реструктуризацию госдолга, - Гетманцев Фото: глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Украине нужно будет договариваться с частными кредиторами о продлении реструктуризации госдолга. Правительства уже одобрили мораторий на выплату долгов на время действия программы с МВФ.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Скорее всего, в начале 2024 года Минфин будет инициировать переговоры с частными кредиторами о продлении реструктуризации", - сказал он.

Гетманцев отметил сигналы от внешних официальных кредиторов - правительств стран-союзников продлить паузу в погашении и обслуживании задолженности перед ними после 2024 года на время действия программы МВФ.

Напомним, в марте Группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба ("Группа кредиторов", GCU) предоставила финансовые гарантии для программы Международного валютного фонда с целью восстановить макроэкономическую стабильность страны.

Предоставление финансовых гарантий со стороны GCU включает в себя продление моратория на выплату долгов Украины с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023-2027 годы).

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