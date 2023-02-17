RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине с марта вырастут пенсии: кто и когда получит повышение

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (https://www.kmu.gov.ua/)
Автор: Александр Белоус

В 2023 году пенсии для украинцев будут повышены. Уже в этом марте правительство проведет индексацию пенсий на 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

По его словам, индексация выплат коснется более 10 миллионов украинцев. Под индексацию подпадают все категории, определенные в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Мы делаем индексацию пенсий, несмотря на то, что законом Украины о государственном бюджете на 2023 год такая индексация не является обязательной", - сказал он.

Кроме того, правительство решило сохранить все доплаты к пенсии по возрасту. Пенсионеры старше 80 лет продолжат получать ежемесячную доплату в 500 гривен Для пенсионеров возрастом 75-80 лет - это доплата до 400 грн в месяц, а для пенсионеров 70-75 лет такая доплата составляет до 300 грн.

По словам Шмыгаля, в целом расходы на пенсии составят более 700 млрд гривен.

Напомним, индексация пенсий на 20% не означает, что все пенсии поднимутся на 20%. Опыт прошлых лет показывает, что примерно половина пенсионеров получает минимальную добавку в 100 гривен. Кроме того, не всем 10 миллионам, для которых проводят индексацию, повысят выплаты.

В среднем в 2022 году во время индексации пенсия выросла на 380 гривен, то есть менее чем на 10% при коєффициенте индексации 14%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсия в Украине