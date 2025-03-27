В Украине видят угрозу суверенитету в новой сделке по ископаемым от США, - FT

США настаивают на широкой новой сделке по контролю над критически важными полезными ископаемыми и энергетическими активами Украины, не предлагая Киеву никаких гарантий безопасности взамен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Financial Times ознакомилось с новым проектом соглашения, который был направлен в Киев. По их данным, этот документ выходит за пределы первоначального совместного экономического соглашения, заключенного в прошлом месяце в рамках усилий президента США Дональда Трампа по прекращению российского вторжения и компенсации военной помощи Украине.

Украинские чиновники выразили обеспокоенность, что новое предложение может подорвать суверенитет страны, перенаправить доходы за границу и усилить зависимость страны от Вашингтона.

По данным Financial Times, новый проект соглашения является шагом к усилению контроля администрации Трампа над прибыльными природными ресурсами Украины. Вашингтон настаивает на его принятии в рамках усилий по прекращению войны.

Документ охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть, газ и ключевые энергетические активы на территории Украины. США также требуют создания совместного инвестиционного фонда, доходы от которого будут распределяться между двумя странами. Контролировать его должен наблюдательный совет, в котором три из пяти мест получат американские представители, что фактически предоставит Вашингтону право вето.

Кроме того, в проекте указано, что "взносы Соединенных Штатов после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году" будут считаться частью этого партнерства.