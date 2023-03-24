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В Украине арестовали скрытые активы жены Медведчука более чем на 400 млн гривен

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Украина, Пятница 24 марта 2023 10:10
В Украине арестовали скрытые активы жены Медведчука более чем на 400 млн гривен Фото: жену Медведчука лишили 440 млн гривен (imdb.com)
Автор: Александр Белоус

Суд арестовал очередные активы супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок. Их общая стоимость составляет более 440 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным пресс-службы, решение суда касается 6,8% акций ПАО "Днепроспецсталь" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорные компании. Это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и метизов.

"Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", - говорится в сообщении.

Напомним, что в конце февраля 2023 года по материалам СБУ было арестовано имущество супруги Медведчука на 5,6 млрд гривен.

Следователи Службы безопасности уже сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

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Виктор Медведчук Служба безопасности Украины
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