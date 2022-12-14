В Украине арестовали недвижимость крупной аптечной сети, связанной с РФ

В Одесской области арестована крупная сеть аптек из-за связи владельцев с Российской Федерацией и неуплаты налогов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).
Как отмечается в сообщении БЭБ, владельцы этой аптечной сети являлись гражданами России и уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В рамках следственных действий арестовано 11 жилых помещений, 23 нежилых сооружений и один земельный участок. Примерная стоимость арестованной недвижимости составляет 102,5 млн гривен.
Кроме того, следствием установлено, что руководители этой компании, основным видом деятельности которой была розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, в период 2017-2021 годов не уплатили налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму более 142 млн гривен.
"Досудебное расследование в уголовном производстве ведется по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)", - говорится в сообщении.
Недавно РБК-Украина сообщало, что горно-обогатительные комбинаты украинского олигарха подозревают в неуплате 10 млрд гривен налогов.
Ранее мы писали, что БЭБ обеспечил наложение ареста в Украине на российские и белорусские активы на общую сумму 30 млрд гривен.
Кроме того, БЭБ проверяет игорный бизнес, связанный с Россией.
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