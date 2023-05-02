В Украине на 90 дней продлили мобилизацию и военное положение

Верховная рада приняла законопроект, которым предлагалось продлить военное положение и мобилизацию в стране на 90 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.
Согласно принятым законопроектам, которые вчера, 1 мая, подал в Раду президент Украины Владимир Зеленский, военное положение и мобилизацию в Украине продлят на 90 суток с 05:30 20 мая 2023 года.
Фото: результаты голосования в Раде (t.me/oleksiihoncharenko)
Всего за принятие законопроекта проголосовали 326 нардепов.
Стоит заметить, что это было уже седьмое голосование парламента по вопросу военного положения с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об утверждении указов о продлении срока действия военного положения в Украине.
Также глава государства предложил продлить мобилизацию в стране.
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