RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине 16 погибших и почти сотня раненых из-за массированной атаки

Фото: в Украине 16 человек погибли в результате атаки 29 декабря (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за массированной атаки России 29 декабря в Украине погибли 16 человек. Еще около сотни человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора Украины в Facebook.

"Известно о 16 погибших. 97 раненых, среди которых по меньшей мере двое детей - 6 и 8 лет", - заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

Он добавил, что поисковые работы продолжаются. Это может означать, что количество пострадавших в результате атаки вырастет.

Возбуждены уголовные производства по фактам совершения военных преступлений российскими оккупантами.

 

Фото: в Украине 16 человек погибли в результате атаки 29 декабря (facebook.com/pgo.gov.ua)

Массированная атака

Российские террористы с ночи атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В Киеве из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках, на складе. Во Львове и Одессе есть попадания в многоквартирные дома, в Днепре - в торговый центр, а в Харькове - несколько попаданий.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныОфис Генпрокурора