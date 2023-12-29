В Украине 16 погибших и почти сотня раненых из-за массированной атаки

"Известно о 16 погибших. 97 раненых, среди которых по меньшей мере двое детей - 6 и 8 лет", - заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

Он добавил, что поисковые работы продолжаются. Это может означать, что количество пострадавших в результате атаки вырастет.

Возбуждены уголовные производства по фактам совершения военных преступлений российскими оккупантами.

Фото: в Украине 16 человек погибли в результате атаки 29 декабря (facebook.com/pgo.gov.ua)

Массированная атака

Российские террористы с ночи атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В Киеве из-за атаки вспыхнули пожар в многоэтажках, на складе. Во Львове и Одессе есть попадания в многоквартирные дома, в Днепре - в торговый центр, а в Харькове - несколько попаданий.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

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