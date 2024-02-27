ua en ru
Вт, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гандбольная сборная Украины потеряла тренера посреди отбора к чемпионату Европы

Киев, Вторник 27 февраля 2024 10:58
UA EN RU
Гандбольная сборная Украины потеряла тренера посреди отбора к чемпионату Европы Фото: Виталий Андронов написал заявление об увольнении (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Антон Федорцив

Отечественный специалист Виталий Андронов ушел с поста главного тренера женской национальной команды Украины по гандболу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФГУ.

Наставник "сине-желтых" отказался от работы по собственному желанию. Во главе сборной он провел 2,5 года.

Андронов написал заявление за считанные дни до начала тренировочного сбора национальной команды. Вместо него в грядущих поединках с "сине-желтыми" будет работать Борис Чижов. Вместо нового постоянного главного тренера профильная федерация выберет по окончании отбора на первенство Европы.

Сборная Украины проведет еще четыре матча в квалификации. На 29 февраля и 2 марта запланированы два поединка с израильтянами. В свою очередь в апреле украинки сыграют против сборных Германии и Словакии. В данный момент украинки идут вторыми в квартете (2 очка), а на чемпионат Европы гарантированно выйдут две лучшие команды.

С фамилией Андронова связаны новейшие успехи сборной Украины. Под его руководством "сине-желтые" впервые за полтора десятилетия пробились на чемпионат мира. На Мундиале прошлого года украинки одолели предварительный раунд, но вылетели после основного.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
NEWS
Повышение пенсий и сокращение выплат для ВПЛ. Что изменится с 1 марта в Украине
Повышение пенсий и сокращение выплат для ВПЛ. Что изменится с 1 марта в Украине
DAILY
Перезагрузка "налоговой полиции". Зачем нужна реформа БЭБ и что не так с идеей власти
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Перезагрузка "налоговой полиции". Зачем нужна реформа БЭБ и что не так с идеей власти