Гандбольная сборная Украины потеряла тренера посреди отбора к чемпионату Европы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФГУ .

Наставник "сине-желтых" отказался от работы по собственному желанию. Во главе сборной он провел 2,5 года.

Андронов написал заявление за считанные дни до начала тренировочного сбора национальной команды. Вместо него в грядущих поединках с "сине-желтыми" будет работать Борис Чижов. Вместо нового постоянного главного тренера профильная федерация выберет по окончании отбора на первенство Европы.

Сборная Украины проведет еще четыре матча в квалификации. На 29 февраля и 2 марта запланированы два поединка с израильтянами. В свою очередь в апреле украинки сыграют против сборных Германии и Словакии. В данный момент украинки идут вторыми в квартете (2 очка), а на чемпионат Европы гарантированно выйдут две лучшие команды.

С фамилией Андронова связаны новейшие успехи сборной Украины. Под его руководством "сине-желтые" впервые за полтора десятилетия пробились на чемпионат мира. На Мундиале прошлого года украинки одолели предварительный раунд, но вылетели после основного.