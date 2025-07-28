Исторический заплыв: француз едва не побил мировой рекорд украинца Говорова на 50 м баттерфляем
В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта-2025, и одним из главных событий стал финал мужского заплыва на 50 метров баттерфляем. Победу одержал французский пловец Максим Груссе.
О рекордном результате соревнований сообщает РБК-Украина.
Француз побил собственный рекорд
В финальном заплыве Груссе преодолел дистанцию со временем 22.48 секунды.
Таким образом, он стал четвертым самым быстрым пловцом за всю историю на 50-метровке баттерфляем.
Во время полуфинального заплыва француз также показал впечатляющее время - 22.61, что стало его лучшим результатом в карьере на тот момент. Но в финале спортсмен сумел превзойти себя, значительно улучшив собственное достижение.
Кроме Груссе, в этом же финале личный рекорд установил и швейцарец Ноэ Понти. Он финишировал вторым со временем 22.51 секунды, который стал пятым лучшим в истории. Третье место завоевал итальянец Томас Чеккон (22.67).
Чемпионат мира-2025. Финал, 50 м баттерфляем (мужчины):
- Максим Груссе (Франция) - 22.48
- Ноэ Понти (Швейцария) - 22.51
- Томас Чеккон (Италия) - 22.67
Самые быстрые пловцы в истории: среди них украинец
До тройки самых быстрых в истории французу не хватило лишь 0.05 секунды.
А мировой рекорд в этой дисциплине до сих пор принадлежит украинцу Андрею Говорову - 22.27 секунды. Этот результат он показал в июле 2018 года на соревнованиях в Риме.
Стоит напомнить, что тогда Андрею удалось превзойти результат испанца Рафаэля Муньоса, который в 2009 году установил рекорд в специальном костюме, запрещенном впоследствии Международной федерацией.
Топ-5 самых быстрых пловцов в истории на 50 м баттерфляем:
- Андрей Говоров (Украина) - 22.27 (2018)
- Калеб Дрессел (США) - 22.35 (2019)
- Рафаэль Муньйос (Испания) - 22.43 (2009)
- Максим Груссе (Франция) - 22.48 (2025)
- Ноэ Понти (Швейцария) - 22.51 (2025)
Ранее мы писали о двух украинцах, которые стали четвертыми на ЧМ по синхронным прыжкам.
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