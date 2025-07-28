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Исторический заплыв: француз едва не побил мировой рекорд украинца Говорова на 50 м баттерфляем

Понедельник 28 июля 2025 19:44
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Исторический заплыв: француз едва не побил мировой рекорд украинца Говорова на 50 м баттерфляем Максим Груссе (фото: instagram.com/maximegrousset)
Автор: Екатерина Урсатий

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта-2025, и одним из главных событий стал финал мужского заплыва на 50 метров баттерфляем. Победу одержал французский пловец Максим Груссе.

О рекордном результате соревнований сообщает РБК-Украина.

Француз побил собственный рекорд

В финальном заплыве Груссе преодолел дистанцию со временем 22.48 секунды.

Таким образом, он стал четвертым самым быстрым пловцом за всю историю на 50-метровке баттерфляем.

Во время полуфинального заплыва француз также показал впечатляющее время - 22.61, что стало его лучшим результатом в карьере на тот момент. Но в финале спортсмен сумел превзойти себя, значительно улучшив собственное достижение.

Кроме Груссе, в этом же финале личный рекорд установил и швейцарец Ноэ Понти. Он финишировал вторым со временем 22.51 секунды, который стал пятым лучшим в истории. Третье место завоевал итальянец Томас Чеккон (22.67).

Чемпионат мира-2025. Финал, 50 м баттерфляем (мужчины):

  1. Максим Груссе (Франция) - 22.48
  2. Ноэ Понти (Швейцария) - 22.51
  3. Томас Чеккон (Италия) - 22.67

Самые быстрые пловцы в истории: среди них украинец

До тройки самых быстрых в истории французу не хватило лишь 0.05 секунды.

А мировой рекорд в этой дисциплине до сих пор принадлежит украинцу Андрею Говорову - 22.27 секунды. Этот результат он показал в июле 2018 года на соревнованиях в Риме.

Стоит напомнить, что тогда Андрею удалось превзойти результат испанца Рафаэля Муньоса, который в 2009 году установил рекорд в специальном костюме, запрещенном впоследствии Международной федерацией.

Топ-5 самых быстрых пловцов в истории на 50 м баттерфляем:

  1. Андрей Говоров (Украина) - 22.27 (2018)
  2. Калеб Дрессел (США) - 22.35 (2019)
  3. Рафаэль Муньйос (Испания) - 22.43 (2009)
  4. Максим Груссе (Франция) - 22.48 (2025)
  5. Ноэ Понти (Швейцария) - 22.51 (2025)

Ранее мы писали о двух украинцах, которые стали четвертыми на ЧМ по синхронным прыжкам.

Также читайте, как украинец побил рекорд, завоевав первое "золото" для страны на Паралимпиаде-2024.

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