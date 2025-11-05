RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Украинец получил премию Wesley за борьбу с российской и венгерской пропагандой

Фото: Кристиан Шкиряк получил венгерскую премию Wesley
Автор: Татьяна Веремеева

В городе Буча Киевской области 5 ноября состоялась церемония вручения престижной венгерской премии имени Джона Уэсли. Ее получил председатель общественной организации "Украинские венгры" Кристиан Шкиряк.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Шкиряк получил премию Wesley за активную проукраинскую позицию, противодействие российской и венгерской пропаганде и поддержку украинских военных.

Кто такой Кристиан Шкиряк

Кристиан Шкиряк - этнический венгр из Закарпатья, который в 2014 году был волонтером во время Революции Достоинства. Полномасштабную войну он встретил в Буче, откуда успел эвакуироваться за несколько часов до оккупации.

После этого Шкиряк вместе с военным 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Виктором Трошки создал общественную организацию "Украинские венгры". Она занимается налаживанием межнационального диалога, разоблачением дезинформации и помощью ВСУ.


Кристиан Шкиряк получил венгерскую премию Wesley

Кристиан также сотрудничает со своим братом Антоном Шкиряком, нейрохирургом и основателем "Шкиряк Клиник" в Киеве, через которую оказывают помощь раненым украинским защитникам.

Что известно о премии

Премия Wesley основана Теологическим колледжем в Будапеште в 2012 году и вручается за "выдающуюся общественную роль" в жизни венгерского народа. В прошлом году ее получил Посол США в Венгрии.

"От имени института и всего венгерского народа хочу извиниться перед украинцами и отметить Кристиана самой высокой для нас наградой", - заявил ректор колледжа, пастор Габор Ивани.

Символизм вручения премии

Ивани, известный критик правительства Виктора Орбана, назвал поддержку Украины "моральным долгом Европы" и заявил, что Орбан стал "рупором Путина в ЕС".


Украинец получил престижную венгерскую премию

Проведение церемонии именно в Буче - городе, который стал символом несокрушимости, - стало знаком поддержки Украины со стороны венгерского академического сообщества и жестом солидарности между двумя народами.

Ранее РБК-Украина писало, что Европарламент готовится призвать Совет ЕС ввести санкции против Венгрии, считая, что правительство Виктора Орбана угрожает ценностям и правопорядку Евросоюза. Комитет ЕП уже одобрил промежуточный отчет в рамках процедуры по статье 7, инициированной еще в 2018 году из-за нарушения принципов демократии. Окончательное голосование за резолюцию запланировано на конец ноября в Страсбурге.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия