Украинец получил премию Wesley за борьбу с российской и венгерской пропагандой

В городе Буча Киевской области 5 ноября состоялась церемония вручения престижной венгерской премии имени Джона Уэсли. Ее получил председатель общественной организации "Украинские венгры" Кристиан Шкиряк.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Шкиряк получил премию Wesley за активную проукраинскую позицию, противодействие российской и венгерской пропаганде и поддержку украинских военных.
Кристиан Шкиряк - этнический венгр из Закарпатья, который в 2014 году был волонтером во время Революции Достоинства. Полномасштабную войну он встретил в Буче, откуда успел эвакуироваться за несколько часов до оккупации.
После этого Шкиряк вместе с военным 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Виктором Трошки создал общественную организацию "Украинские венгры". Она занимается налаживанием межнационального диалога, разоблачением дезинформации и помощью ВСУ.
Кристиан Шкиряк получил венгерскую премию Wesley
Кристиан также сотрудничает со своим братом Антоном Шкиряком, нейрохирургом и основателем "Шкиряк Клиник" в Киеве, через которую оказывают помощь раненым украинским защитникам.
Премия Wesley основана Теологическим колледжем в Будапеште в 2012 году и вручается за "выдающуюся общественную роль" в жизни венгерского народа. В прошлом году ее получил Посол США в Венгрии.
"От имени института и всего венгерского народа хочу извиниться перед украинцами и отметить Кристиана самой высокой для нас наградой", - заявил ректор колледжа, пастор Габор Ивани.
Ивани, известный критик правительства Виктора Орбана, назвал поддержку Украины "моральным долгом Европы" и заявил, что Орбан стал "рупором Путина в ЕС".
Украинец получил престижную венгерскую премию
Проведение церемонии именно в Буче - городе, который стал символом несокрушимости, - стало знаком поддержки Украины со стороны венгерского академического сообщества и жестом солидарности между двумя народами.
Ранее РБК-Украина писало, что Европарламент готовится призвать Совет ЕС ввести санкции против Венгрии, считая, что правительство Виктора Орбана угрожает ценностям и правопорядку Евросоюза. Комитет ЕП уже одобрил промежуточный отчет в рамках процедуры по статье 7, инициированной еще в 2018 году из-за нарушения принципов демократии. Окончательное голосование за резолюцию запланировано на конец ноября в Страсбурге.