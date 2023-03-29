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Украинец Михайлюк провел за "Шарлотт" самый результативный матч сезона НБА

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Оклахома-Сити, Среда 29 марта 2023 09:26
Украинец Михайлюк провел за "Шарлотт" самый результативный матч сезона НБА Фото: Святослав Михайлюк набрал 18 пунктов против "Тандер" (mdjonline.com)
Автор: Антон Федорцив

Очередное солидное выступление за "Шарлотт Хорнетс" в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации выдал лидер сборной Украины Святослав Михайлюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украинец третий раз подряд появился в стартовой пятерке команды из Северной Каролины. Вместе с ним начали матч Маледон, Ричардс, Макгоуэнс и Вашингтон.

Всего Михайлюк провел на паркете 36,5 минуты. За отведенное время он успел набрать 18 очков, совершил 5 подборов и отдал 8 передач. Атакующий защитник реализовал 6 бросков с игры (13 попыток) и 4 штрафных (из шести). Также украинский баскетболист забросил два трехочковых (5 попыток).

Неплохо Михайлюк зарекомендовал себя и в обороне. В частности, он сделал 3 перехвата и оформил 2 блок-шота. За весь матч 25-летний украинец всего дважды сфолил и единственным из "Шарлотта" ни разу не потерял мяч.

Для Михайлюка персонально этот перформанс стал лучшим за океаном с весны 2021 года. По иронии судьбы, тогда он защищал цвета "Оклахомы", которую теперь одолел с другими "Хорнетс" (137:134). Самым результативным в матче стал форвард "Шарлотта" Пи Джей Вашингтон (43 пункта).

К слову, накануне защитник "Далласа" Харди возглавил хит-парад моментов дня с трехочковым после передачи Дончича.

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