Украинец на конклаве: может ли Николай Бычок стать новым Папой Римским

Может ли кардинал из Украины Николай Бычок стать новым Папой Римским, чем важно его участие в конклаве и почему Папа не может быть молодым.

Главное:

О чем говорят кардиналы на конклаве и услышат ли позицию Украины?

По какому принципу выбирают кардиналов и как им стал украинский епископ из Австралии?

Возможно ли избрание Папы-украинца?

Сегодня 7 мая, в Ватикане начинается конклав – собрание кардиналов, которые должны избрать нового Папу Римского. Их задача – выбрать понтифика, который сможет эффективно реагировать на проблемы как в мире, так и внутри церкви.

Что важно, на конклаве будет слышен и голос Украины. Один из 135 кардиналов-избирателей – Николай (Бычок), епископ Украинской греко-католической церкви из Австралии, родом из Тернополя. Чисто теоретически он даже сам может быть избранным Папой, но есть факторы, которые делают это де-факто невозможным.

Вместе с тем, в его лице Украина получила голос на конклаве, рассказал РБК-Украина римо-католический священник, директор "Радио Мария" Алексей Самсонов. Уже сам этот факт является важным, учитывая то, что Католическая церковь уделяет внимание многим другим проблемам, кроме войны.

– Насколько этот конклав и участие в нем кардинала Бычка можно считать важным событием, в частности для украинских католиков?

– Это не впервые. В истории уже были украинцы, которые принимали участие в предыдущих конклавах. У нас в Украине после смерти кардинала Гузара, бывшего предстоятеля УГКЦ, не было кардиналов. Для Украины это определенная честь и престиж.

В Украине много писали, что он может быть избран Папой. В теории это возможно.

На практике вероятно, что нет. Хотя есть много таких "человеческих" прогнозов, но совсем другое дело, что на самом деле сам Бог, сам Дух Святой покажет этим кардиналам. Поэтому все возможно, согласно каноническому праву Церкви.

– Почему у кардинала Бычка мало шансов быть избранным?

– Обычно Церковь не выбирает Папой молодого, а кардинал Бычок – молодой. Потому что, например, когда выбирали папу Франциска, какие проблемы были? Проблема экологии, социального неравенства, взаимоотношений между богатыми и бедными странами. Это был 2013 год.

Прошло менее 15 лет и мы видим, что проблемы совсем другие. Есть война. И Папа должен шагать в ногу со временем, чтобы отвечать на проблемы, которые имеет мир, которые он понимает, с которыми он знает, как справиться. Если вместо этого Папа будет человеком очень молодым, то есть все шансы, что он просто останется где-то там в своем времени, а мир изменится, и это будет проблема.

В случае Николая Бычка, он только год как кардинал, поэтому еще достаточно неизвестен для Церкви. Это такие "человеческие" аргументы, но есть также Божьи аргументы, поэтому все возможно. Поэтому на этом конклаве может быть сюрприз.

– Можно ли сейчас говорить, что в лице кардинала Бычка украинская позиция будет услышана во время выборов папы?

– Там 135 кардиналов. Насколько я понимаю, там каждый будет иметь слово и возможность представлять какую-то позицию, свое видение. Наверное, что также кардинал Бычок тоже будет иметь возможность говорить о тех вызовах, которые стоят перед Церковью. Потому что мы до конца этого не знаем, как будет все происходить, но кардиналы, которые сейчас в Риме, тоже обсуждают, какие вызовы есть перед Церковью – каким следующий Папа должен быть, и с чем ему надо будет столкнуться.

Есть проблемы от экологии до войн, до мигрантов, которые приезжают в Европу, до экспансии ислама и так далее. Много разных проблем, и Церковь сейчас пытается глобально видеть. Не только проблему войны в Украине, но также, что в целом в мире будет происходить ближайшие 10-15 лет.

Мы тоже видим, что есть проблемы внутри самой Церкви, с определенными дискуссиями, которые внутри ведутся. И Папа должен быть лицом, которое сможет гарантировать это единство Церкви внутри, гарантировать учение Церкви, чтобы оно оставалось единым, неделимым. И одновременно Папа будет человеком, который будет говорить к миру, не только к католикам, но также и к мусульманам, к буддистам, к неверующим людям. Но мы как украинцы ожидаем, что следующий Папа тоже будет держать в центре внимания Украину.

– Понятно, что кардинал Бычок служит в Австралии, но происходит ли какая-то координация с украинскими греко-католиками и римо-католиками?

– Все епископы Украинской греко-католической Церкви тоже формируют одно сообщество. Они постоянно общаются между собой. Поэтому, конечно, даже если он в Австралии, но бесспорно знает, что происходит в Украине, какая ситуация, и переживает также об Украине. Быть украинцем можно, живя и в Австралии, и в Америке. И убежден, что кардинал Бычок является тем человеком, которому болит Украина, и он будет все делать для того, чтобы Церковь также поддерживала Украину.

– А как вообще выбираются кардиналы для конклава? Ведь в нынешнем конклаве не участвуют ни глава украинских греко-католиков, ни глава римо-католиков.

– Это такое устройство Церкви. Высшую власть Церкви имеет Римский Папа, и он лично назначает этих кардиналов - тех, которых он видит достойными этого звания. Когда Папа назначает кардиналов, он не обязан консультироваться с кем-то, но может это сделать. Поэтому некоторые решения прошлого папы Франциска были очень неожиданными.

Например, Папа назначил кардиналом епископа из Монголии. Представьте себе, в Монголии католиков несколько тысяч, не больше. Но их епископ был назначен кардиналом. Так же с кардиналом Бычком.

Маленькая община украинцев, которых представляет кардинал Бычок, получила своего кардинала. Насколько мы понимаем, на мысли Папы Франциска было следующее: Церковь является вселенской, то есть состоит из многих народов.

И мы привыкли, что есть такие народы, которые считаются католическими: итальянцы, испанцы, португальцы, поляки, хорваты и так далее. Но папа хотел видеть на самом деле такую вселенскость, католичество Церкви, чтобы также и маленькие сообщества, которые, возможно, в своих странах очень незначительны, но также были представлены. Поэтому для Украины, когда епископ из Австралии был избран кардиналом – это на самом деле неожиданно.

– Если бы Папой стал украинец, что бы это означало для нас?

– Как священник из Украины, я бы хотел, чтобы папа был украинцем. Например, когда впервые папой стал поляк Иоанн Павел ІІ, в Польше был определенный расцвет веры и Церкви. Мы видим также, как Польша изменилась. Польша отошла от коммунизма, Польша развилась, стала одной из ведущих стран Евросоюза и так далее. В том числе это благодаря тому, что Папой был избран поляк. Я также верю, что если бы был украинец, возможно, что-то подобное было бы у нас.

Конечно, это был бы и престиж, и больше внимания к Украине. И Украина имела бы больший свой голос. И плюс, внутри нашего народа, потому что тоже мы нуждаемся в Иисусе Христе. На самом деле это бы способствовало такому духовному росту нашего народа и нашей нации.