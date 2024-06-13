Украинец из академии конюшни Формулы-1 будет выступать в Формуле-4

Легендарная команда Королевы автоспорта "Уильямс" составила план адаптации украинского картингиста Александра Бондарева к серии с открытыми колесами для начинающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Feeder Series .

15-летний украинец в этом году будет дебютирует в Формуле-4. Спортивный директор "Уильямса" Свен Смитс озвучил программу начинающего гонщика на 2024-2025 гг.

"Бондарев проведет две последние гонки итальянской Формулы-4. Затем он будет готовиться к Формуле-4 ОАЭ, чтобы поучаствовать в соревнованиях в январе-феврале накануне нового сезона итальянской Формулы-4", – рассказал функционер.

Бондарев сядет в одноместный болид на трассе "Каталунья" в Барселоне на шестом этапе итальянской F4 в конце сентября. Затем украинец примет участие в последнем уикенде сезона в Монце. В течение выходных пилоты соревнуются в трех гонках.

Что известно об итальянской Формуле-4

Основанный в 2013 году чемпионат автогонок формульного типа на фундаменте Формулы-Абарт. Дебютный сезон состоялся в 2014-м, а первым чемпионом серии стал канадец Лэнс Стролл.

Большинство этапов итальянской F4 проходят на Апеннинах (Имола, Монца, Мизано и другие). Кроме того, гонки чемпионата принимали Австрия, Франция, Бельгия, Венгрия, Испания. В 2021 году чемпионом стал британец Оливер Берман, а год спустя титул завоевал Андреа Кими Антонелли. Оба в сезоне-2025, вероятнее всего, станут пилотами Формулы-1.

В нынешнем сезоне итальянской F4 соревнуется другой украинец – Александр Савинков. В составе команды AKM Motorsport из Сан-Марино он пока не завоевал очков.