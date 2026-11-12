Украина медлит с защитой металлургов от дешевого импорта: эксперт предупредил о рисках

Важность антидемпинговых мер

В чачестве примера эксперт приводит импорт сварных труб из Турции. Его объем вырос с 10 тыс. тонн в 2021 году до 50 тыс. тонн в 2024-м - в пять раз. Антидемпинговое расследование было начато в январе 2026 года, однако оно до сих пор не завершено, а предыдущие меры не были введены. Итоговое решение ожидается только в январе 2027 года.

При этом украинское законодательство разрешает применять предварительные антидемпинговые меры уже через 60 дней после начала расследования при наличии соответствующих признаков демпинга.

"Это значит, что уже больше полугода рынок мог быть под защитой. Инструмент есть, но им не воспользовались", - подчеркнул Зинченко.

Проблема накаляется на фоне остановки части украинских металлургических предприятий. Среди причин - российские обстрелы, экспортные ограничения, высокие тарифы и рост импорта.

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При этом низкая доходность на внутреннем рынке в предыдущие годы также лишила предприятия финансового запаса, который сейчас мог бы быть направлен на ремонт оборудования, восстановление производства и оплату более дорогой энергии и логистики.

Запоздавшая защита как системная проблема

Это уже третий подобный случай на стальном рынке, уточняет эксперт.

Первым примером послужили российские прутья. Несмотря на торговые ограничения РФ против украинской металлопродукции после 2014 года, соответствующее украинское расследование завершилось только в 2018 году.

Второй случай касался китайских нефтегазовых труб. Их импорт вырос примерно с 15 тыс. тонн в 2016 году до 30 тыс. тонн в 2018 году. Антидемпинговое расследование было начато только в 2019 году, а пошлину в 51,5% ввели в мае 2020 года - уже после существенного сокращения самого рынка.

"Три кейса с одним сценарием дают основания говорить о системной проблеме", - подчеркнул Зинченко.

Чем грозит утрата внутреннего рынка

Эксперт подчеркнул, что торговая защита приобретает особое значение сейчас, когда предприятия должны возобновлять работу после российских атак.

Для перезапуска производства компаниям необходим не только технически исправный завод, но и гарантированный рынок сбыта и достаточная маржа, чтобы покрывать высокие тарифы "Укрзализныци", затраты на энергию и восстановление поврежденного оборудования.

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Если внутренний рынок будет заполнен дешевым импортом, даже готовые к запуску предприятия могут не иметь экономических оснований возобновлять производство.

В таком случае Украина рискует потерять своих производителей, а потребители - стать зависимыми от цен и условий поставщиков из Турции, Китая или других стран.

Среди необходимых шагов Зинченко назвал:

ускорение завершения действующих антидемпинговых расследований;

просмотр внутренних процедур;

активнее применение предварительных мер до того, как украинские производители потеряют рынок.

Также нужно максимально приблизить украинские правила к европейским практикам, в частности, учитывать происхождение сырья во время таможенного контроля.

На фоне глобального роста протекционизма, избыточных стальных мощностей и значительного разрыва мировых цен, своевременная торговая защита становится одним из инструментов сохранения украинской промышленности, рабочих мест и возможностей для послевоенного восстановления, резюмировал эксперт.